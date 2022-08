Apple breidt Self Service Repair-programma uit naar MacBooks met M1-soc

Apple breidt zijn Self Service Repair-programma uit naar MacBook Air- en MacBook Pro-modellen met een M1-soc. Onderdelen en gereedschap voor deze laptops komen vanaf dinsdag 23 augustus beschikbaar voor particulieren. Het bedrijf deed eerder hetzelfde met recente iPhones.

Apple levert naar eigen zeggen onderdelen voor 'meer dan een dozijn' verschillende MacBook-reparaties. Consumenten kunnen vanaf dinsdag bijvoorbeeld vervangende schermen, top cases met accu's en trackpads aanschaffen via het reparatieprogramma. Aanvankelijk stelt Apple alleen onderdelen beschikbaar voor MacBook Air- en Pro-modellen met een chip uit de M1-serie, waaronder ook chips als de M1 Pro en M1 Max vallen. Het betreffen hiermee vooral recente modellen, net als bij het reparatieprogramma voor iPhones het geval is. Apple komt later wel met onderdelen voor 'aanvullende Mac-modellen'. Het bedrijf verhuurt daarnaast sets met reparatieapparatuur voor 49 dollar.

Voordat gebruikers hun onderdelen kunnen bestellen, moeten ze een reparatiehandleiding voor hun hardware doornemen. Vervolgens kunnen ze hun serienummer invullen op Apples reparatiewebsite om toegang te krijgen tot reserveonderdelen en het gereedschap dat Apple zelf gebruikt voor het repareren van hardware.

Apple kondigde zijn Self Service Repair-programma eind vorig jaar officieel aan. Met dit reparatieprogramma kunnen consumenten via Apple onderdelen kopen en gereedschap huren om hun Apple-hardware zelfstandig te repareren. Het bedrijf begon in april officieel met het leveren van iPhone 12- en 13-onderdelen. Momenteel is het reparatieprogramma van Apple alleen beschikbaar in de VS. Daar komt in de komende maanden verandering in. Apple bevestigt in zijn persbericht opnieuw dat Self Service Repair 'later dit jaar' beschikbaar komt in meer regio's, beginnend met Europa.