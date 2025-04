Apple voegt Mac-desktops toe aan Self Service Repair-programma

Apple heeft in de Verenigde Staten Mac-desktops toegevoegd aan Self Service Repair. Het gaat om onderdelen voor Mac-desktops met een M1-chip. Het is niet bekend of en wanneer de desktops worden toegevoegd aan het Apple Self Repair-programma in Europa.

De toevoeging van de Mac-desktops aan Self Service Repair werd opgemerkt door Six Colors. Apple-klanten in de VS kunnen nu onderdelen bestellen voor de iMac, Mac mini en Mac Studio met een M1-chip. Ook zijn er handleidingen toegevoegd voor deze computers om ze te repareren. Ook de Studio Display is toegevoegd aan het programma.

Sinds begin december is het Self Service Repair-programma ook beschikbaar in een select aantal Europese landen, waaronder ook België. Het is nog niet bekend of en wanneer dit programma ook in Nederland beschikbaar komt. Naast de Mac-desktops kunnen consumenten ook onderdelen bestellen voor iPhones en MacBooks.

De dienst is bedoeld voor gebruikers die zelf hun Apple-apparaten willen repareren. Voordat gebruikers reserveonderdelen mogen bestellen, moeten ze eerst een aantal handleidingen doornemen. Naast de onderdelen stelt Apple ook gereedschap beschikbaar om de reparaties uit te voeren. Consumenten kunnen dit gereedschap van Apple huren.