'Apple werkt aan 32"-iMac, maar die komt voorlopig niet uit'

Apple zou werken aan een 32"-versie van de iMac. Er is nu een 24"-variant, maar een grotere is er momenteel niet. De grotere versie zou niet voor het einde van volgend jaar uitkomen, zegt Bloomberg-auteur Mark Gurman.

De 32"-versie van de iMac is in ontwikkeling, zegt Gurman volgens The Verge in het betaalde en afgesloten deel van zijn nieuwsbrief. Wel kan er nog veel veranderen voordat de grotere iMac zou verschijnen, tekent Gurman aan. De release zou op zijn vroegst in 2025 zijn.

Voorheen had Apple steevast twee formaten van zijn iMac: een met een 21"-display en een met een 27,5"-paneel. Sinds enkele jaren is er maar één formaat: 24". Apple heeft niet gereageerd op het gerucht. Gurman staat erom bekend veel kennis te hebben van onaangekondigde Apple-producten.

Terugkijken: videoreview van 24"-iMac