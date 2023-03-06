'IMac met nieuwe soc komt op zijn vroegst in tweede helft van dit jaar'

Apple-kenner Mark Gurman meldt dat Apple iMacs in de maak heeft die wellicht op de aankomende M3-chips zullen draaien. De apparaten kunnen op zijn vroegst in de tweede helft van dit jaar op de markt komen. De onthulling van de M3 zou plaatsvinden bij WWDC in juni.

Gurman meldt dat in zijn Power On-nieuwsbrief. De iMacs hebben de codenamen J433 en J434 en zouden in een vergevorderd stadium van ontwerp zijn. De productie van de modellen zou niet binnen drie maanden beginnen, waardoor de beschikbaarheid van de all-in-ones pas ruwweg in de tweede helft van dit jaar kan beginnen.

Gurman stelt verder dat het alleen gaat om 24"-modellen. Apple heeft eerdere iMacs uitgebracht in maten als 27" en 21,5", maar die komen nu niet. Verder zouden ze in dezelfde kleuren beschikbaar komen als de huidige lijn met de M1-soc: blauw, groen, roze, zilver, geel, oranje en paars.

Verder meldt de Bloomberg-journalist dat Apple tussen de lente en einde zomer drie nieuwe Macs uitbrengt. Dat zijn waarschijnlijk de eerste 15" MacBook Air, een Mac Pro met M3-chip en een nieuwe 13"-MacBook Air.

Eerst meldde een andere betrouwbare Apple-bron, Ming Chi-Kuo, dat de volgende modellen van de MacBook Pro-laptops van Apple in 2024 zullen verschijnen en M3 Pro- en M3 Max-socs krijgen.