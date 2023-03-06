'IMac met nieuwe soc komt op zijn vroegst in tweede helft van dit jaar'

Apple-kenner Mark Gurman meldt dat Apple iMacs in de maak heeft die wellicht op de aankomende M3-chips zullen draaien. De apparaten kunnen op zijn vroegst in de tweede helft van dit jaar op de markt komen. De onthulling van de M3 zou plaatsvinden bij WWDC in juni.

Gurman meldt dat in zijn Power On-nieuwsbrief. De iMacs hebben de codenamen J433 en J434 en zouden in een vergevorderd stadium van ontwerp zijn. De productie van de modellen zou niet binnen drie maanden beginnen, waardoor de beschikbaarheid van de all-in-ones pas ruwweg in de tweede helft van dit jaar kan beginnen.

Gurman stelt verder dat het alleen gaat om 24"-modellen. Apple heeft eerdere iMacs uitgebracht in maten als 27" en 21,5", maar die komen nu niet. Verder zouden ze in dezelfde kleuren beschikbaar komen als de huidige lijn met de M1-soc: blauw, groen, roze, zilver, geel, oranje en paars.

Verder meldt de Bloomberg-journalist dat Apple tussen de lente en einde zomer drie nieuwe Macs uitbrengt. Dat zijn waarschijnlijk de eerste 15" MacBook Air, een Mac Pro met M3-chip en een nieuwe 13"-MacBook Air.

Eerst meldde een andere betrouwbare Apple-bron, Ming Chi-Kuo, dat de volgende modellen van de MacBook Pro-laptops van Apple in 2024 zullen verschijnen en M3 Pro- en M3 Max-socs krijgen.

Apple iMac (2021)
Apple iMac (2021)

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 06-03-2023 09:32 65

06-03-2023 • 09:32

65

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Reacties (65)

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Exirion
6 maart 2023 10:35
Laat eerst ze maar eens opschieten met de Mac Pro. Dat wordt weer eindeloos gerekt.
i-chat @Exirion6 maart 2023 11:36
als je kijkt naar de vorige mac pro, en die huidige mac studio ultra, wat mis je dan precies?
ChopperGunnerNL @i-chat6 maart 2023 12:38
Qua CPU kracht zal de Mac Studio met de M1 Ultra best prima voldoen. Hetgeen wat we nog vooral missen bij de Mac Studio in vergelijking tot de Pro is het maximale aan 1,5TB RAM en de net wat krachtigere GPU kracht met meer VRAM dan wat de huidige M1 Ultra biedt.
Ook kan de Mac Pro als Rack gekocht worden, de Mac Studio heeft die keus niet.
To_Tall @ChopperGunnerNL6 maart 2023 15:47
Tja mac studio is facto 10 kleiner dan de PRO.
Niet te spreken over het prijs verschil natuurlijk.

Daarnaast is rack mountable leuk. Maar dat ding kan nog steeds niet fatsoenlijk in een reken center gehangen worden.

Er zit geen ILO/IPMI oplossing op. Valt deze uit dan zal je iemand in het rekencenter moeten vragen voor een Power off restart. Je kan de mac overnemen met VNC. of 1 van de vele remote desktop apps uit de appstore moeten aanschaffen.

De MAC Pro is bedoeld om bij de gebruiker te staan. Rack Mount is prima voor de gebruikers die nog een hele audio/video control set in een rack hebben staan.
MAC Server bestaat ook al niet meer. Apple heeft op zijn support pagina alternatieven staan voor de services die in Mac Server zaten weggewerky.
bzzzt
@Exirion6 maart 2023 11:29
Vind het altijd curieus dat mensen zitten te schreeuwen om een nieuw product wat op dit moment in ontwikkeling is en waarvan de exacte specs en prijs nog onbekend zijn.
slijkie 6 maart 2023 09:56
Echter even los van performance, vind ik ze niet mooi meer. Niet strak zakelijk. Meer een design voor op de kinderopvang of in een kledingwinkel.

Zelf veel imac’s gehad maar over gegaan naar de Mac Mini met een losse monitor.

Over smaak valt natuurlijk te betwisten.
fapkonijntje @slijkie6 maart 2023 10:02
Ja, maar dat is toch altijd al zo geweest? Apple heeft altijd al een heel sterke focus gehad op 'normale' consumenten en niet zozeer de zakelijke markt. Dat ze vanwege wat GNU dingetjes wel leuk werkte qua software, soms, was ook voor mij een reden om zakelijk met een macbook te lopen, maar ik had nooit de illusie dat ze voor 'mijn' doelgroep gemaakt waren. Daarvoor waren er toch teveel dingen het net niet.

Dit artikel gaat ook over een imac, een lifestyleproduct. Dat ze nu relatief goed meekomen qua performance (vergeleken met mobile hardware) maakt ze natuurlijk breder interessant, maar dat is niet de primaire focus van Apple.
livePulse @fapkonijntje6 maart 2023 11:44
Vroeger... (ik hang even de ouwe zeur uit) had Apple wél een focus op de zakelijke markt. Ik werk met Apple sinds begin jaren '90 en heb alles flink zien veranderen. Sinds de iPod/iPhone/iPad is de focus volledig naar de consument gericht. Een sterke focus (op normale consumenten) vind ik enigzins overtrokken, dat was van oudsher niet, de markt is gewoon veranderd (lees: miljarden kunnen verdienen over de rug van de consument en zakelijke gebruiker (lees appstore met z'n 30% om een app te hosten)). Vroeger had Apple niet eens computers voor consumenten (hoewel ze wel zo werden gemarket). Nu komen er steeds meer kleurtjes uit en wordt het steeds meer speelgoed (zie het nieuwe MacOS... wat een drama zeg, hoeveel kleurtjes en andere nonsens kunnen we in een OS pleuren om het voor de domme schapen op te leuken). Op punten wordt gewoon bewust de zakelijke markt genegeerd (iMac 27" verbouwen naar een iMac 24" met een kleurtje). Hier zijn we overgestapt op de Mac Studio maar daarvoor moet je weer een beeldscherm kopen... het wordt er echt niet leuker op bij Apple. Het is een fijne computer hoor maar zijn er daadwerkelijk nog oplossingen voor de zakelijke gebruiker (en nee: ik wil geen laptop!!!)?
fapkonijntje @livePulse6 maart 2023 11:54
Vroeger had Apple niet eens computers voor consumenten (hoewel ze wel zo werden gemarket).
Dus Apple market naar consumenten, maar volgens jou doen ze het eigenlijk voor de zakelijke markt? Euh..? Probeer je te zeggen dat je 't beter weet dan Apple of wat bedoel je precies? Ik kan mij namelijk ook geen echt puur zakelijke producten van ze herinneren, behalve de mac pro, maar zelfs dat was zodanig lifestyle ontworpen dat ik zelfs dat niet echt zakelijk durf te noemen.

Op al hun producten (iphone e.a.) werden zakelijke features ook niet bepaald courant of snel uitgerold. Het duurde zo behoorlijk lang voor een iphone Exchange support kreeg. Iets dat zakelijk wel belangrijk was en toen er uiteindelijk support kwam, duurde het alsnog wel erg lang voordat 't werkte en bruikbaar was.
livePulse @fapkonijntje6 maart 2023 13:34
Iedereen wist dat de Mac voor pro's waren, wat ze ook probeerden met marketing in the good old days. Dat is wat ik bedoel. En als je de oudere advertenties bekijkt begrijp je heus wel wat ik bedoel. Check ze eens.
De Mac Pro is jaaaaaaaaaaren later pas gekomen dus ik begrijp dat je van de nieuwe generatie bent.
Op al hun producten (iphone e.a.) werden zakelijke features ook niet bepaald courant of snel uitgerold. Het duurde zo behoorlijk lang voor een iphone Exchange support kreeg. Iets dat zakelijk wel belangrijk was en toen er uiteindelijk support kwam, duurde het alsnog wel erg lang voordat 't werkte en bruikbaar was.
Precies wat ik bedoel, alleen maar gericht op de consumentenmarkt.
To_Tall @livePulse6 maart 2023 16:15
Nieuwe Generatie?? :+

De PowerMac is de voorloper van de Mac PRO en MacBook PRO.
iMac's werden direct bij de eerste introductie al in 10 verschillende kleuren getoond.

Pas in 2006, toen Apple overging van PowerPC CPU's naar Intel CPU's zijn de namen van Power Mac aangepast naar respectievelijk MacPro en MacBook Pro.

Echter zowel de PowerMac en Mac Pro varianten. Zijn nooit bedoeld voor huis/tuin en keuken gebruik. Maar voor Foto/Video en geluids bewerkers. Waar OS X een redelijke voorsprong had op PC gebruikers. Apple vond het ook helemaal niet nodig om apple in een corperate omgeving op te nemen.

Dat Exchange en andere "enterprise" features miste heeft niets te maken dat apple wel of niet zakelijk is/was. Maar de vraag is meer. Wat is zakelijk gebruik volgens jou? Dat gebruikers exchange kunnen gebruiken? Of ligt het aan het doel waar de Mac/Pc voor gebruikt wordt?
livePulse @To_Tall6 maart 2023 16:22
Leuk dat je mij en geschiedenislesje wilt leren. Heb je alles opgezocht met Google? :+

Anyway, ik weet heus hoe alles qua tijdslijn in elkaar zit hoor, ik heb met alle machines gewerkt, en heb er zelfs nog een paar thuis in diverse varianten.
Zakelijk gebruik: een computer gebruiken voor zakelijke doeleinden, invulling mag je er zelf aan geven, maar vooral grafisch/muziek/film ja. Voor Excel en andere aanverwante hobbywerkjes heb je echt geen Apple nodig inderdaad.
En Apple vond het niet nodig om in een corporate omgeving te worden ingezet? Zeker wel, ze hebben ook servers gehad en bv ook OS Server. Ken je die?
rocco2 @To_Tall6 maart 2023 16:42
iMac begon met 1 kleur: Bondi Blue
rexxor @livePulse6 maart 2023 12:32
Laten we vooral lekker saai zijn en allemaal gebruik maken van die ZAKELIJKE lelijke grijze bakjes.
Ik vindt het heel verfrissend om een kleur te kunnen kiezen, en de imac is voldoende aan te passen om ook zakelijk te gebruiken.
livePulse @rexxor6 maart 2023 13:37
Kleurtje is inderdaad leuk... voor thuis... in de kinderkamer... vooral doen. Voor op een kantoor vind ik het niet erg professioneel staan. En wat is er aan te passen aan zo'n iMac? 24" wordt niet zomaar 27". 8)7
To_Tall @livePulse6 maart 2023 16:22
Tja, je kan een kantoor ook helemaal bekleden met witte muren, grijze bureau's. niets aan de muren en een saaie plek om te werken.

Geef er kleur aan, hoeveel kantoren zie je nu niet met leuke gekleurde banken en op de kantoor ruimtes mooie posters die het werken in de ruimte plezierig maken. een kleur aan een PC's heeft helemaal niets te maken of iets wel of niet profesioneel is. Sterker nog. kleur geeft leven.

Juist door kleuren te gebruiken en op de juiste plekken ook te combineren. Zullen mensen zich prettiger, energieker en gelukkiger voelen. Dan op een saai grijs kantoor. Sterker nog. Door juist kleur aan te brengen of dit nu de muur of de PC is. en mesnen voelen zich gelukkiger op kantoor. Zal er ook minder ziekte verzuim zijn.

Dus ja wat is profesioneel? het werk dat een kantoor verzet en de kwaliteit die er van af komt? of het gebruik van kleurtjes op de PC's?
MenN @To_Tall6 maart 2023 16:25
100% dit. Maar als je het gemiddelde kantoor in Nederland bekijkt is er nog een boel te winnen. Ongeïnspireerde drab is het vooral.
livePulse @To_Tall6 maart 2023 16:26
Oh god... ik heb de woke-politie wakker gemaakt... :+

Sorry maar ik vind uitstraling op een professionele manier helemaal niet erg maar als ik ergens computers in allerlei kleuren zie draai ik toch echt om. Jammer dan. En bovendien, kleur geeft inderdaad ook leven maar leidt enorm af, geef mij dan maar een neutrale omgeving zodat ik mij kan focussen op mijn werk zonder afgeleid te worden en allerlei impulsen te krijgen van afleidende kleuren. Er is ook een reden dat ziekenhuizen zo neutraal mogelijk zijn.
rexxor @livePulse9 maart 2023 09:33
Dan ga je 10 cm dichter op je scherm zitten, en dan is het scherm ook groter.
MenN @livePulse6 maart 2023 16:18
oh stel je voor er staat iets anders dan een saaie zwarte dell monitor op een stoffig wit bureau. Super onprofessioneel. 8)7
ikweethetbeter @slijkie6 maart 2023 10:25
Echter even los van performance, vind ik ze niet mooi meer. Niet strak zakelijk. Meer een design voor op de kinderopvang of in een kledingwinkel.
De zilveren is zakelijk, de rest niet of minder.
Zelf veel imac’s gehad maar over gegaan naar de Mac Mini met een losse monitor.
Ja, daar kijk ik ook serieus naar, niet vanwege de looks, maar vanwege de specs. Anno 2023 een iMac met 8GB RAM, doe normaal, dat kan echt niet meer! Dat hoort bij een iPad Pro of misschien een instap (< €1000) MacBook Air voor licht office werk, niet bij een desktop voor meerdere gebruikers en foto- plus videotoepassingen.

Mijn probleem met een Mac Mini is:
geen scherm, geen webcam, geen (stereo) speakers, geen (stereo) microfoons, geen toetsenbord, geen muis.

Toetsenbord en muis zijn simpel op te lossen, Logitech levert leuke setjes.

Ik wil geen losse speakers / camera / microfoon, dus moet ik kijken welke (kwalitatief goede) monitor dit allemaal ingebouwd heeft. En die een Thunderbolt / USB-C aansluiting heeft. En dan maar hopen dat alles goed werkt.

Hoe heb jij dit opgelost?
i7x @ikweethetbeter6 maart 2023 10:48
Apple wil ook hun Studio Displays slijten. Dat is ook de reden dat ze niet meer met een 27" iMac gaan komen--die zijn voor de gemiddelde consument die tevreden is met 24" en matige specs, zoals jijzelf ook al hebt ondervonden. Dus wil je meer, dan moet je een Mini/Pro/Studio halen, en dus ook een losse display--het liefste voor Apple natuurlijk de Studio display. Dan zijn 27" en 32" opeens wel mogelijk. Voordeel is wel ook dat je kunt upgraden en gewoon je display behouden.

Maar ja, het is wel gruwelijk duur allemaal, dat wel.

Ikzelf zou ook denken, als je dan toch geen iMac haalt, of een Macbook Air or Pro plus display ook niet een goede optie is. Zat mensen die dat ding doorgaans dichtgeklapt aan een scherm hebben hangen waarbij het meer als desktop functioneert. En mocht zo nu en dan toch een laptop handig zijn voor onderweg, dan heb je dat ook meteen.

Overigens heb ik zelf weinig aan te merken op het design van de iMacs; zilver is prima voor op kantoor, en voor studenten ed zijn de kleurtjes ook wel geinig. Verder allemaal super strak ook natuurlijk, typisch Apple spul.

[Reactie gewijzigd door i7x op 24 juli 2024 00:11]

redslow @i7x6 maart 2023 11:21
"Voordeel is wel ook dat je kunt upgraden en gewoon je display behouden." Dit punt inderdaad. Een goed display gaat meestal langer mee dan 10 jaar. zo heb ik zelf ooit in 2012 een goede 27 inch monitor gekocht en die doet het nog steeds goed, in de tussentijd wel meerdere PC's eraan gehad en onderdelen vervangen van die PC.

Als je kijkt dat meestal een imac vervangen word om de 5/6 jaar. Is dat zonde van al die schermen. Ja nu is er de optie om je imac te gebruiken als monitor.
boner @redslow6 maart 2023 12:18
en daarvoor is nu juist de MacMini of Mac Studio. Een mini kunje zelfs met dit dingetje https://www.humancentric....mancentric-mac-mini-mount aan je monitor bevestigen. Dan een beugeltje om je iphone in te stoppen als webcam...
ikweethetbeter @i7x6 maart 2023 11:22
...de gemiddelde consument die tevreden is met 24" en matige specs, zoals jijzelf ook al hebt ondervonden.
Inderdaad. En zet "matige specs" dan tussen quotes, want ik wil gewoon goede specs: M1 performance, een kwalitatief zeer goed 4(.5)K scherm met goede speakers, goede webcam en goede microfoons.

Ik hoef alleen geen top-specs (Max Ultra Pro whatever). Alleen toekomstvaste specs, zoals 16GB RAM en 1TB storage in een niet te upgraden systeem.
Dus wil je meer, dan moet je een Mini/Pro/Studio halen, en dus ook een losse display--het liefste voor Apple natuurlijk de Studio display. Dan zijn 27" en 32" opeens wel mogelijk. Voordeel is wel ook dat je kunt upgraden en gewoon je display behouden.

Maar ja, het is wel gruwelijk duur allemaal, dat wel.
Klopt. Dat is allemaal net een brug te ver!
Ikzelf zou ook denken, als je dan toch geen iMac haalt, of een Macbook Air or Pro plus display ook niet een goede optie is. Zat mensen die dat ding doorgaans dichtgeklapt aan een scherm hebben hangen waarbij het meer als desktop functioneert. En mocht zo nu en dan toch een laptop handig zijn voor onderweg, dan heb je dat ook meteen.
Een MacBook Pro die aan mijn eisen voldoet (dus "basic" CPU maar wel 16GB/1TB) kost €2400, en dan heb je een klein 14" scherm, dus "moet" er nog een 24" scherm bij. Dat wordt allemaal net even te duur!
Overigens heb ik zelf weinig aan te merken op het design van de iMacs; zilver is prima voor op kantoor, en voor studenten ed zijn de kleurtjes ook wel geinig. Verder allemaal super strak ook natuurlijk, typisch Apple spul.
Inderdaad, ik heb geen probleem met het ontwerp.
Ootje70 @ikweethetbeter6 maart 2023 11:06
Ik heb een Mac mini gehad met een gewone monitor met USB-C Dock en camera ingebouwd. Daar kwamen een USB-C kabel naar de Mini en een stroomkabel vanaf.. Dus 2 kabeltjes meer niet. Nu heb ik een Mac Studio met een Studio Display met een USB-C kabel naar de Studio en een stroomkabel.. Met een Mac 24" heb je een kleiner, minder goed scherm en er komt een stroomkabel vanaf. Dus dat zou 1 kabeltje schelen. Het scheelt je alleen wel de externe computer op of onder een bureau, dat is waar.

Qua kosten maakt het niet zo heel veel uit, de Mac's zijn vaak net zo duur als een Mac Mini met een los keyboard, muis en 4k monitor. Maar die Mini is meestal wel sneller en je kunt alsnog een andere monitor kiezen, bijvoorbeeld een 27" 5k of groter. Een Mac Studio met een Studio display is vooral erg duur maar ik heb er geen spijt van dat ik dit geld heb uitgegeven. De performance van de Studio is super met 32Gb en de M1 Pro en het 5k scherm is duur maar qua pixelratio is het perfect, de camera is prima voor videocalls en de luidsprekers zijn echt subliem. Zelf vind ik de monitor ook nog eens de mooiste van dit moment.

[Reactie gewijzigd door Ootje70 op 24 juli 2024 00:11]

ikweethetbeter @Ootje706 maart 2023 11:47
Qua kabeltjes maakt het misschien niet veel uit. Een Mac Mini is met een beugel achter onder het bureau te plaatsen. Dan heb je alleen een scherm zichtbaar op je bureau staan. Dat is misschien nog wel het beste!

Een Studio Display is meer iets voor bij een Mac Studio, het is buiten budget voor iets voor bij een Mini imho...

Ik zal nog eens rondkijken...
Ootje70 @ikweethetbeter6 maart 2023 11:51
Die Studio Display is niet specifiek (beter) voor de Mac Studio. 5k is qua resolutie door de specifieke pixelratio het meest optimaal voor elke Mac. Daar betaal je dan wel de hoofdprijs voor. De Studio display heeft natuurlijk de 'Apple look' als pré, indien je net als ik fan bent van het uiterlijk. Zelf ben ik echter ook erg blij met de automatisch helderheid- en kleurinstellingen en de kwaliteit van de luidsprekers.
ikweethetbeter @Ootje706 maart 2023 12:14
Die Studio Display is niet specifiek (beter) voor de Mac Studio.
Dat is waar, alleen past het qua prijsstelling goed bij een Mac Studio...
Ootje70 @ikweethetbeter6 maart 2023 13:14
Dat is waar...
i-chat @ikweethetbeter6 maart 2023 11:46
dit voelt wel een beetje als een, ik koop een auto maar ik baal ervan dat ze 4 wielen hebben in plaats van 2.

de speakers van zowel de macbook (air) als de mac (mini) als de mac (studio) als de iMac zijn allemaal ruk, persoonlijk los ik dit op door een headset te gebruiken (sony whxm4) maar anders zijn er echt wel redelijk compacte speakers te vinden,

goede webcams vindt je bijna nergens, (ingebouwde) dus ook die kun je beter gewoon los kopen, logitech inderdaad hele goede setjes, maar er zijn natuurlijk altijd ook gewoon nog eindeloos veel andere (bijvoorbeeld mech) toetsenborden.

de enige vraag die er mijns inziens overblijft is, welk scherm je zo moeten kopen. je kunt met een beetje cable-mangement alle andere objecten prima integreren (wegwerken), maar de keuze voor een scherm is lastig, vooral omdat apple ddc /ci niet lijkt te ondersteunen waardoor screenbrightness-control (zoals in windows) niet werkt op een mac, (voor heel veel schermen) je zou dus uit moeten zoeken welke schermen wel worden ondersteunt...
ikweethetbeter @i-chat6 maart 2023 13:46
dit voelt wel een beetje als een, ik koop een auto maar ik baal ervan dat ze 4 wielen hebben in plaats van 2.
De meeste analogieën slaan nergens op, en ook deze is geen uitzondering op de regel!
de speakers van zowel de macbook (air) als de mac (mini) als de mac (studio) als de iMac zijn allemaal ruk, persoonlijk los ik dit op door een headset te gebruiken (sony whxm4) maar anders zijn er echt wel redelijk compacte speakers te vinden,
De MacBook Air speakers zijn best aardig, die van de Mini en Studio zijn (om bij jouw taalgebruik te blijven) ruk, maar dat is niet raar. De iMac M1 speakers zijn super, helemaal als je bedenkt hoe weinig ruimte er is!
goede webcams vindt je bijna nergens, (ingebouwde) dus ook die kun je beter gewoon los kopen,
Het moet volstaan voor Teams / Facetime, meer niet. Maar het mag best wel beter zijn dan een Action webcam van €3...
logitech inderdaad hele goede setjes, maar er zijn natuurlijk altijd ook gewoon nog eindeloos veel andere (bijvoorbeeld mech) toetsenborden.
Ja, ik ken de Logitech MX sets, en heb ook verschillende bedrade toetsenborden en muizen gehad. Bluetooth met toetsverlichting heeft mijn voorkeur.

En verder sta ik open voor suggesties, liefst uit eigen ervaring.
de enige vraag die er mijns inziens overblijft is, welk scherm je zo moeten kopen. je kunt met een beetje cable-mangement alle andere objecten prima integreren (wegwerken), maar de keuze voor een scherm is lastig, vooral omdat apple ddc /ci niet lijkt te ondersteunen waardoor screenbrightness-control (zoals in windows) niet werkt op een mac, (voor heel veel schermen) je zou dus uit moeten zoeken welke schermen wel worden ondersteunt...
Kijk, daar ben ik naar op zoek! Dankjewel! Voor zover ik weet is dat geen selectiecriterium hier in de price watch. Wat zou jij me aan kunnen bevelen?
Het.Draakje @ikweethetbeter6 maart 2023 12:09
Een waarschuwing voor die logitech spullen: ik krijg de dongle van de muis niet werkend op de M1 mini. Wordt ook niet ondersteunt. Logitech toetsenbord (MX Keys) via bluetooth werkt wel.
ikweethetbeter @Het.Draakje6 maart 2023 12:15
Dank voor de waarschuwing. Geen idee waarom het niet werkt, je Mac zou het als een USB muis moeten zien, maar dat is een ander verhaal.

Ik ben op zoek naar BT spul, dus dongelloos...
yorroy @slijkie6 maart 2023 11:08
Eens, de vorige generatie iMacs vond ik ook veel mooier om te zien.
Ze zijn een beetje meegegaan met de looks van de nieuwe iPhones.

Misschien komt het ook wel door de kleur. Ik mis een beetje de space grey variant.

Verder hoop ik nog wel op een 27” variant

[Reactie gewijzigd door yorroy op 24 juli 2024 00:11]

iAR @slijkie6 maart 2023 11:23
Ik ben erg blij met deze nieuwe Mac. Ik vind ze stijlvol, vrolijk en mooi. Ik vond de vorige versie (met die enorme bolling op de achterkant) heel lelijk.

Het is vooral jammer dat de kin zo groot is, de Magic Mouse nog steeds op de kop opgeladen moet worden en er geen FaceID is.
rvt1 @slijkie6 maart 2023 17:50
Welke monitor gebruik je dan? De 27" van Apple zijn voor thuis/freelance mooie en scherpe monitoren. Voor het werk op een Samsung en een Philips (zo'n krom ding) maar kwa beeld kwaliteit is deze iMac toch een heel stuk better.
slijkie @rvt16 maart 2023 22:50
De samsung 49” curved display. Moest wel wat tweaks doen om dat goed te laten werken, maar al met al werkt het prima. :)
Davy de Vries 6 maart 2023 09:36
Zou ik zelf een rare move vinden. Ik zou zelf eerst weer een Mac mini verwachten eigelijk.
Dr C @Davy de Vries6 maart 2023 09:38
Ik vermoed dat de iMac de eerste is die een refresh nodig heeft. De Mac mini is al recentelijk ge-update met de M2.
softinc @Davy de Vries6 maart 2023 09:38
Hoezo de Macmini M2 is net een paar maanden oud
Wraldpyk @Davy de Vries6 maart 2023 09:40
Mac Mini heeft net een nieuwe release gekregen, dus zo vreemd is dit niet.
K0L3N @Davy de Vries6 maart 2023 09:39
Same, ik verwacht eigenlijk een refresh van alle modellen tegelijkertijd, het zou raar zijn als er een achterloopt ten opzichte van de rest.
Blokker_1999
@K0L3N6 maart 2023 10:09
Maar dat heb je nu dus ook al, en heb nog nooit geweten dat alles bij Apple op dezelfde generatie zat op hetzelfde moment. Zo heeft de overstap van Intel naar eigen chips ook meer dan 2 jaar geduurd en heeft de mini, zoals anderen al aanhaalden, recent een update gehad. Dus als er echt een M3 aankomt, waarom zou de mini dan eerst een update krijgen.

Het is vandaag net de iMac die achterloopt op de rest daar deze nog altijd een M1 heeft.
ikweethetbeter @K0L3N6 maart 2023 10:16
De iMac is 2 jaar oud, die moet nodig een update krijgen!
Het kan me niet boeien of er een M2 of M3 in komt, wel dat er minimaal 16GB RAM in zit en een (betaalbare) 1TB opslag; 8GB RAM plus 256GB SSD is niet meer van deze tijd, en al helemaal niet voor een premium desktop!
Mars Warrior @ikweethetbeter6 maart 2023 11:11
Dat RAM is pech met die Mx CPU, maar is een externe SSD geen opitie? Bij de x86 versies kun je simpel een externe 1 of 2TB SSD aansluiten op de 10/20Gbit USB aansluiting. Werkt perfect als bootschijf en factoren goedkoper dan de Apple upgrade.
i-chat @Mars Warrior6 maart 2023 11:48
100% eensch, mijn ideale mac (mini) zou ook gewoon een 16 of 32gb versie zijn met iets van 512gb opslag... mass-storage voeg ik zelf wel toe maar een ram upgrade is after-sale helaas onmogelijk.
ikweethetbeter @Mars Warrior6 maart 2023 11:50
Ja, dat heb ik nu ook bij mijn iMac 21,5" met Fusion Drive, een gefaald Apple concept. Die start al jaren op van een externe SSD met USB 3.1 snelheid, dat gaat prima en veel sneller dan de interne Fusion Drive.
Shark.Bait @ikweethetbeter6 maart 2023 12:39
8GB RAM op intel is niet meer van deze tijd, maar de 8 GB op een M# SOC gaat echt heel erg goed; of je moet specifieke zaken met je iMac willen doen.
ikweethetbeter @Shark.Bait6 maart 2023 13:31
8GB is 8GB, een M1 of M2 maakt daar niet heel magisch 16GB van!
Wel is een Apple Silicon SoC wat efficiënter dan een Intel Core i whatever, vooral mbt de integrated graphics. Dus laat je nu effectief eens zo'n 1GB meer tot je beschikking hebben.

Ik doe niets bijzonders. Beetje internetten, beetje foto's en video's bewerken (oa met iMovie). Maar wel altijd 2 gebruikers ingelogd (het is een desktop).

Nu zal 8GB misschien volstaan, net, krap aan, maar ik wil dat-ie over een paar jaar ook nog volstaat. Dus ik ga mijn zuurverdiende geld niet uitgeven aan een iMac met slechts 8GB RAM. En iMacs met 16GB zijn nergens op voorraad, overal CTO, zonder leverdatum. En 2 jaar oud, en duurder dan tijdens introductie. Daarbij, ik ben gekke Henkie niet, dat ga ik never nooit nie kopen!
supersnathan94
@Davy de Vries6 maart 2023 09:42
Als het een M3 wordt dan ja. Zou ik ook eerst mac mini en Macbooks verwachten, maar gezien ze daar net M2s in gestopt hebben zou ik een M2 iMac juist ook begrijpen. Volgt dan de cadans van releases zoals dat met de M1 geïntroduceerd is. Eerst de mini en mbps en daarna de iMac.
cariolive23 6 maart 2023 10:01
Gurman stelt verder dat het alleen gaat om 24"-modellen. Apple heeft eerdere iMacs uitgebracht in maten als 27" en 21,5", maar die komen nu niet.
Ik wil 27" (of groter) snif snotter snik

Of ik werk nu door met m'n laptop en een extern scherm, waar ik nu toch al aan ben gewend.
Rsport40 6 maart 2023 10:25
Ik begrijp niet waarom ze nog alleen met een kleine 24inch scherm komen. Niet iedereen die een 27" iMac had, wil nu een los scherm en een losse Mac mini met draden.
bzzzt
@Rsport406 maart 2023 11:26
Van de groep die bewust een 27 inch koopt zijn er waarschijnlijk ook genoeg die geen probleem hebben met de mini/studio + display oplossing. Gelijk van het gezeur af dat het zo lastig upgradebaar is en je een duur scherm weg moet doen als je een snellere mac wil...
Redondo77 @Rsport406 maart 2023 11:32
1 extra stroomkabel voor uw mini en een klein thunderbolt kabeltje van 10cm van uw mini naar uw scherm. That's it.
xiphoid @Rsport406 maart 2023 14:43
Beetje velcro en cable management achterop de monitor en je ziet er niets van hoor. zo groot is die mac mini niet. was makkelijk weg te werken.
suave1234 6 maart 2023 10:39
ik heb 2 27" imac in gebruik (op kantoor en thuis) en ze zijn dringend aan upgrade toe (op 1 kan ik office niet eens meer upgraden...) Waar blijft de 27" ?!?
PuntoXII @suave12346 maart 2023 13:19
precies dat, die van mij heeft een streep in het scherm, maar even een 27" graag!
Jan Onderwater 6 maart 2023 11:32
Mijn iMac is inmiddels 3 jaar oud, i9, Vega 48, 128GB RAM en 27"
Voorlopig nog snel genoeg, zou hem best willen upgraden naar een Apple Silicon, maar dan wel graag een 27" versie (of groter)
PuntoXII @Jan Onderwater6 maart 2023 13:19
ja, geld ligt al klaar, maar dan wel 27"!
skaars 6 maart 2023 13:54
En ik maar wachten op een 27" model :'( Steeds meer bedruipt mij het gevoel dat Apple het niet aandurft om een 27" op de markt te zetten, omdat deze dan zou concurreren met het Studio Display.
ikweethetbeter @skaars6 maart 2023 14:00
Ja daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben!
Roel1966 6 maart 2023 23:18
Vraag mij wel een beetje af of het met die M3 cpu niet hetzelfde is als met de M2 die ze in de nieuwe iPad Pro 2022 gezet hebben. Dat blijkt onder de Apple iPad Pro gebruikers niet zo'n succes te zijn voor zover ik uit diverse reviews heb kunnen opmaken. Velen blijven daarom dan ook bij de M1 omdat er blijkbaar geen gigantische snelheidswinst is.

Vraag mij wel ook even af hoe het nu met de reparatiescore gesteld is bij de nieuwe iMacs en dus of nog steeds de schermen vastgeplakt zitten. Eerder bij de oudere iMacs hadden ze juist een handig systeem met die magneten en tja, dan gaan ze dat vervangen door plakstrips. Mede daardoor heb ik min of meer mijn iMac 21,5 inch toen om zeep geholpen, althans het scherm. Tijdens het losmaken van de plakstrip aan de bovenkant helaas toen een van de bandkabeltjes van het scherm geraakt.
Dark Angel 58 7 maart 2023 09:18
Een paar weken of 1 maand geleden had ik nieuws gehoord over een nieuwe Apple chip of processor met grafisch onderdeel dat bij een test heel erg heet was geworden. Volgens mij gebeurde het bij een demonstratie door Apple. Weet iemand welke chip ze bedoelen?

Ik hoop echt dat ze het probleem hebben opgelost.

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