'Counter-Strike in Source 2-engine komt binnen maand uit als bèta'

'Counter-Strike 2', vermoedelijk in de vorm van CS:GO met een engine-upgrade, is in de maak en binnen een maand komt er een bètatest. Dat zeggen in ieder geval bronnen van gamejournalist Richard Lewis, maar in een recente Nvidia-driver zitten ook verwijzingen naar de game.

De bronnen van Lewis, die lezers kunnen kennen van Dexerto, hebben 'kennis van de ontwikkeling van de game' en stellen dat de game met de werktitel Counter-Strike 2 al een tijd in de maak is en dat de bèta in maart of anders uiterlijk op de eerste dag van april start. Het werk aan CS2 zou ook de reden zijn waarom bepaalde bugs in Counter-Strike: Global Offensive langer dan gebruikelijk blijven liggen.

Een grote verandering ten opzichte van CS:GO zou het gebruik van Source Engine 2 zijn. Vanzelfsprekend moet dit gepaard gaan met een grafische upgrade. Een voorbeeld van een game die op Source 2 draait, naast Dota 2, is Half-Life: Alyx.

Naast de upgrade naar een recentere engine verandert er vermoedelijk niet zoveel. Het stuk noemt de game ook 'een nieuwe versie van CS:GO'. Daar valt ook wat voor te zeggen: de huidige Counter-Strike heeft een grote spelersgemeenschap, van zowel casual spelers als competitieve professionals. Dat houdt weer verband met de enorme economie van skins en het toernooicircuit rond het spel. Door CS2 zeer sterk te laten lijken op CS:GO, wordt een problematische splitsing van die gemeenschap voorkomen.

Lewis' bronnen weten verder te melden dat de tickrate van officiële servers van 64 naar 128 gaat. Dat zou de game wat dat betreft op hetzelfde niveau brengen als concurrent Valorant. Het was niet zeker of dit op tijd zou lukken voor de bèta, zeggen de bronnen. Daarnaast zal de game een verbeterd matchmakingsysteem hebben, zodat spelers niet meer naar diensten van derden hoeven te gaan om gekoppeld te worden aan spelers van ongeveer hetzelfde niveau.

Of CS2 dan uiteindelijk CS:GO gaat vervangen, had Lewis nog geen antwoord. Counter-Strike bestaat nog altijd naast CS:GO, maar bij Dota 2 ging dat anders, toen die naar Source 2 overging. Toen bleef het origineel bestaan als Dota 2, totdat besloten werd dat de nieuwe game, Dota 2 Reborn, voldoende beter was dan het origineel, waarna de vervanging plaatsvond.

Aanleiding voor het draaien van de geruchtenmolen is dat Valve-liefhebbers verwijzingen vond naar de game in een Nvidia-driver. De drivers bevatten specifieke profielen voor CS2. Daarin kunnen geoptimaliseerde instellingen zitten. Via Nvidia GeForce NOW zijn al eerder veel onaangekondigde titels uitgelekt.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 06-03-2023 08:12
104 • submitter: Freeman

06-03-2023 • 08:12

104

Submitter: Freeman

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Counter-Strike: Global Offensive

geen prijs bekend

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Reacties (104)

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Tricolores 6 maart 2023 08:15
Ik kan niet wachten.... Op het eerste zicht zal er niet veel veranderen, maar "under the hood" zal de game eindelijk wat moderner worden. Betere optimalisatie, meer mogelijkheden voor ontwikkelaars.
theduke1989 @Tricolores6 maart 2023 08:36
De game is zo oud, maar wordt nog altijd kapot veel gespeeld ondanks de out-dated graphics.
Is dit iets wat het een succes heeft gemaakt? Qua uiterlijk niet zoveel hoeven veranderen?

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 24 juli 2024 23:26]

CyberFly @theduke19896 maart 2023 09:24
Counter Strike heeft al jaren dezelfde formule die draait om kennis, vaardigheden, en strategie. Er zijn geen hero's met speciale krachten, geen kill streaks, of andere poespas. Dat is het mooie aan Counter Strike. De graphics zijn ondergeschikt aan de game play.
theduke1989 @CyberFly6 maart 2023 11:16
voor mij persoonlijk kan ik het misschien 20 minuten spelen en dan is het wel klaar voor vandaag met CSGO. Juist door de grafische gedeelte. Natuurlijk deel ik dit alleen uit eigen ervaringen, andere zien dit anders omdat het nog zo volop gespeeld wordt.

Gameplay is inderdaad goed, maar als de grafische kant ook opgepoetst wordt met behoudt van de gameplay is dit zeker een toffe shooter.
batjes @theduke19896 maart 2023 11:37
CS:Go ziet er best goed uit. Counterstrike heeft genoeg grafische upgrades gehad door de jaren heen. Alleen speelt bijna iedereen op jaren 00 low graphics.
Bulls @batjes6 maart 2023 18:47
Handig want dan kan je oude pc van 20 jaar geleden het nog steeds draaien :Y)

Ik kan me een LAN party herinneren waar je meest aftandse bakjes zag staan, oude crt monitor met afschuwelijke kleuren, fel en te groen ingesteld. Maar dat mocht de pret niet drukken.
goarilla @theduke19896 maart 2023 13:26
Ik heb nooit de smaak gepakken gekregen voor zowel css als csgo. Ik moest het vroeger altijd met een trage computer doen, dus ik heb moeten wachten om mee te kunnen spelen. Maar het kan me echt niet bekoren. Soms probeer ik nog wel is maar gewoon al die helikopter wieken op de ct basis in dust1 maken me mottig (csgo). Het is een pak arcade achtiger geworden waarbij sprayen efficienter werd en de wapens zich anders gedragen. De gameplay is voor mij helemaal niet goed en een stijlbreuk met cs1.3/1.5/... Het voelt meer als Urban terror dan counterstrike. Ook al de flashy weapon skins gaan me een stap te ver. Persoonlijk speel ik voor dat oude counterstrike gevoel liever Left 4 Dead 2 (ak47 feel) of gewoon cs 1.6 (met gungame mod) ofzo. Grafisch ... kan me echt geen reet schelen ...
youridv1 @theduke19896 maart 2023 19:22
Dan ben je simpelweg niet, of niet helemaal, de target demographic.

De gemiddelde csgo speler speelt met alle settings op low en zijn resolutie onder native. Meest voorkomend zijn 1280x960, 1280x1024 en 1024x768
TweakerVincent @youridv17 maart 2023 22:55
Waarom zo laag?
youridv1 @TweakerVincent8 maart 2023 07:44
stamt uit vroegere tijd, toen cs daadwerkelijk nog “zwaar” was voor gangbare en goedkope pc’s.

cs lijkt nu een aardappel tier game qua graphics, maar dat viel in 2011 opzich nog wel mee en toen waren videokaarten gewoon veel trager.

4:3 resolutie idem. Mensen spelen al heel lang counterstrike en willen/kunnen gewoon niet wennen aan breedbeeld. De game is er ook niet helemaal lekker op gemaakt. De viewmodel van de main sniper, de AWP, als je door de scope kijkt is eigenlijk altijd 4:3, met een hack om andere verhoudingen te maken.
Klinkt gek, maar dat is kort door de bocht wat er mis is. Tenzij je op 4:3 speelt, voelt de awp een beetje vreemd aan de hand van waar op je beeld de enemy staat.

Koppel dat aan het feit dat csgo een soort sport is en alles om reflexen en strategie draait en dan krijg je dat mensen geen nieuwe dingen proberen, maar voortborduren op wat werkt
Kubrix @CyberFly6 maart 2023 12:00
Ik mis games die dit hebben. Ik speelde vroeger altijd CTF games in clanverband. En daar had je altijd gespiegelde maps, geen voertuigen, geen upgrades, geen xp, objectives (behalve de flag van de tegenstander te stelen en naar de eigen basis te brengen) etc., gewoon een level playing field voor iedereen, en wie het beste kon mikken en het snelste kon reageren en de maps begreep, tactisch vaardig was, en vooral het beste samenspel had, die wonnen. Geweldig was dat. Alleen latency was een issue. Iemand met een lage latency had betere kansen. Games als CoD, Battlefield e.d. zijn voor mij te groot en chaotisch, met vliegtuigen, voertuigen, upgrades etc.
Tricolores @theduke19896 maart 2023 08:40
De outdated graphics zijn na verloop van tijd een voordeel geworden, omdat je CSGO tegenwoordig op een toaster kunt draaien. Dat terwijl de game eigenlijk totaal niet meer geoptimaliseerd is.
Verwachting is wel dat dezelfde prestaties gaan mogelijk zijn in de nieuwe engine met iets betere visuals (door optimalisatie dus) en de frametimes omlaag gaan kunnen. Spannende vooruitzichten voor de die-hard spelers, dus.
RobertPeterson @Tricolores6 maart 2023 09:25
Je kunt de game dus draaien op een toaster maar is niet geoptimaliseerd?
Tricolores @RobertPeterson6 maart 2023 09:29
Yes. Ik heb het hier lager al eens uitgelegd. Mits geoptimaliseerd waren de frames nog hoger en - tevens veel belangrijker - de frametimes lager.
Het samenwerken met nieuwere hardware - zoals recent nog Intel GPU's - is ook vaak verre van optimaal.
RobertPeterson @Tricolores6 maart 2023 09:36
Ah oke! Ik ben zelf nog altijd een fanatieke CS-GO speler, maar heb zelf alijd vrij stabiele frame times, niet anders dan in Overwatch of Apex. Helemaal als je FPS boost in de config generator map maakt.

Ook is er op 7 december een driver update gekomen voor de Intel Arc line, waardoor ook deze nieuwe hardware goed blijkt te draaien. Zijn genoeg filmpjes op youtube met de FPS en Frametimes.

Het zou dus goed kunnen hoor, kan wel wat forumpost hierover vinden, maar dat het een groot probleem is lijkt mij niet. Lees zelfs dat hun denken dat het aan de PSU ligt.
Zoop @RobertPeterson6 maart 2023 11:24
Het feit dat je het spel mss op 300 fps draait, wil nog niet betekenen dat dit efficient gebeurd,
Dat gaat wel op voor zo'n beetje elke oude game. Als zoiets 10+ jaar oud is, dan valt dat meestal wel op een aardappel te spelen, ondanks dat spel wellicht helemaal niet zo goed loopt. Optimalisaties zijn dan op een gegeven moment te verwaarlozen, althans, niet volledig, de die-hard gamers zouden dat laatste beetje er toch ook graag uitgeperst zien worden. Niet zozeer om dan 500fps ofzo te kunnen halen, maar andere zaken, latency, frametimes, dat soort dingen.
RobertPeterson @Zoop6 maart 2023 11:39
Dat is ook precies waar ik op reageer. Als ik bijvoorbeeld CS-GO 2012 vergelijk met Overwatch (2016) dan oogt CS-GO als het beter geoptimaliseerde spel. Ik heb daar tenminste betere latency (16ms) stabielere frametimes en hogere FPS.

Daarnaast is Counter strike goed te draaien op een IGPU (ryzen 7xxx bijv)

https://www.youtube.com/watch?v=fKCeKA8Meh4

Dat verteld mij toch wel dat het niet een zwaar spel is, maar ook dat deze game goed geoptimaliseerd is.
batjes @RobertPeterson6 maart 2023 22:12
CS:GO is dan ook alweer meer dan 10 jaar oud. Op zich niet zo heel vreemd dat je het prima op een iGPU kan draaien natuurlijk, bijna elke game uit 2012 draait prima op een Ryzen 7xxx iGPU.
batjes @RobertPeterson6 maart 2023 22:08
In principe kun je maar 1 kant op optimaliseren.

Als je dus gaat optimaliseren voor toasters, wat games zoals CS:GO, DotA, LoL enzo vooral doen. Wordt het moeilijker om tegelijkertijd ook te optimaliseren voor high end latest and greatest.
himlims_ @theduke19896 maart 2023 09:05
Waarom? Gameplay is king!
De_Jee @theduke19896 maart 2023 19:29
Als je dan nog eens kijkt naar de statistieken, waar de bijna iedereen op lagere resoluties speelt en de graph nog eens op laag spelen.
dragnar12 @theduke19898 maart 2023 20:20
cs;go is als schaken.
Maar dan van deze tijd.
Schaken word ook niet gespeeld om het uiterlijk.
Maar om de kennis / skill van de persoon.
als je naar games kijkt en dan zegt mha het ziet er veroudert uit.
Dan speel jij meestal voor de fun / experience ipv voor de competitie.
Een professional schaakbord is simpel en saai ( ookal kunnen we zeer mooie borden maken )
Al de prul en praal leid alleen maar af van de gameplay waar het om gaat.
Zo is cs:go dus ook.

De reden dat de meeste uitkijken naar een nieuwe engine ( of een update hiervan )
Is niet dat alles mooier word.
Maar dingen zoals 1 way smokes enz gefixed kunnen worden.
Als ze er te veel pracht en praal in zetten gaat de cs:go comunity zeiken.
Vroeger zaten er veel physics opjecten in game ( ballen en barrels die verplaats konden worden )
Deze zijn verwijdert omdat het afleid van de experience ( sommige maps hebben nog wel 1-2 van die objecten )
Je kan het een beetje vergelijken met de speed chess dat nu populair is.
Zelfde regels zelfde spel maar net iets anders

[Reactie gewijzigd door dragnar12 op 24 juli 2024 23:26]

kid1988 @Tricolores6 maart 2023 08:36
Jaein,
Ik kan me nog goed de overstap van 1.6 naar CS:S herinneren. Alles wat je noemt was waar, maar er was veel weerstand gezien de source engine op dezelfde hardware veel hogerere frametimes had. Veel "harde kern" heeft nog jaren op de gldsrc engine doorgespeeld.
scim @kid19886 maart 2023 08:51
Dat was voor veel mensen niet eens de beslissende factor.
Het was vooral dat CS:S de feel van 1.6 niet had. Beweging, kogelpatronen etc. alles voelde compleet anders aan. Het hele speerpunt van de ontwikkeling van CS:GO was om diezelfde look & feel over te zetten naar de moderne engine. Datzelfde zal voor deze versie moeten gebeuren, anders zal de competitieve scene ook deze versie links laten liggen vermoed ik.
Tricolores @scim6 maart 2023 08:53
Er gaat niet bepaald keuze zijn. De bedoeling is dat na de beta CSGO en de nieuwe versie één geheel worden.
Sluuut @Tricolores6 maart 2023 09:18
Heb je daar een bron van? Ik ben erg benieuwd of CSGO en CS2 naast elkaar komen te draaien of dat alles gewoon zonder keuze gemigreerd wordt.
Tricolores @Sluuut6 maart 2023 09:21
Een bron niet, want Valve communiceert vrijwel nooit. Wel andere redenen om aan te nemen dat dit zo zal zijn.

Eerst en vooral, precedent. DOTA 2 werd net op dezelfde manier naar de nieuwe engine overgezet. Eerst een beta, eens goed genoeg werd de beta de game.

Secondly, de skins economy. Daarvoor alleen al wil je geen losstaande game, het is de melkkoe van Valve.

En als laatste, de competitive scene. Niemand wil een opsplitsing zoals het was in de Source-tijden (tussen CSS en CS 1.6) nu de Esports zo boomt. Je wil deze spelersbase samenhouden.
Sluuut @Tricolores6 maart 2023 09:57
Ja je hebt gelijk, ik lees diezelfde argumenten op andere plekken. Het is niet 100% zeker, maar Valve zou enorm dom zijn en het zou heel erg onverwacht zijn als ze het als 2 aparte games zouden laten draaien. Dus ik verwacht inderdaad vrijwel zeker een launch optie om de CS:Go2 engine te kiezen of de oude CS:GO engine.
goarilla @scim6 maart 2023 13:34
Jep en ook cs 1.6 werd initieel niet gesmaakt door de kutschilden, de nieuwe wapens die er niet in hoefden omdat er al veel aanbod was (Galil, Famas, ...), en STEAM (de launcher die constant update, crashtte en behoorlijk zwaar was zeker als je op de low-end zat). Tevens kwam de famas als ik het me nog goed herriner met verschillende schietmodussen (burst/semi-auto/full-auto), alsof hij direct geplukt was uit de Strike Force mod.
Montaner @kid19886 maart 2023 09:33
Er is dan ook nooit een switch van 1.6 naar Source geweest. Dat zijn 2 aparte scènes gebleven en pas samengekomen bij CS:GO. Ze weten ook wel dat Source 2 dezelfde feel moet behouden in het spel, anders komt er geen volledige overgang.. en dat is funest voor de pro scene.
SuperDre @Montaner6 maart 2023 11:26
Nouja, CS:GO en CS1.6/S zijn wel compleet verschillende spellen, CS:GO is meer arcade achtig (vergelijkbaar met het oude Tactical Ops) dan CS1.6/S.
Yzord 6 maart 2023 08:22
Speel dit spel nog steeds en ondanks dat het al eeuwen oud is (voor mijn gevoel) speelt het zo soepel. En het is lekker toegankelijk met je eigen server bijv. en niet dat geneuzel van wat je nu ziet in CoD en Battlefield dat je automatisch in een game gedropt wordt en dat er geen eigen servers gemaakt mogen worden etc. etc.

Een grafische update is leuk, maar heb ik persoonlijk nooit een issue gevonden. Het is zo als het nu is lekker old school en zoals gezegd toegankelijk en speelbaar op elk systeem, oud en nieuw.
Tricolores @Yzord6 maart 2023 08:25
De optimalisatie is wel een drama... CSGO heeft ook een notoire spaghetticode na al die jaren van "patchen" en "oplappen".

Een clean start zal de game zeker geen kwaad doen.
Sinester @Tricolores6 maart 2023 09:10
De optimalisatie is wel een drama
Wat bedoel je daar precies mee? voor zo ver ik het weet draait dit spel letterlijk op elke aardappel, en zie je framerates in de 300+ met een beetje hardware
Tricolores @Sinester6 maart 2023 09:18
De game runt nog steeds op DX9, heeft geen Vulcan ondersteuning en heeft het lastig met moderne hardware (zie de recente struggles met Intel GPU's) door de verouderde engine.

Geoptimaliseerd zouden de FPS nog een stuk hoger liggen en vooral, de frametimes lager.
Byron010 @Tricolores6 maart 2023 09:50
Tja is het verder optimaliseren uberhaupt nodig als iedereen toch al 300 FPS haalt?

En de struggles met intel GPU's... intel heeft er toch voor gekozen om zich te focussen op DX12 en niet de oudere varianten? Waar ligt die verantwoordelijkheid dan
Tricolores @Byron0106 maart 2023 09:54
Die vraag kan je stellen, al is DX9 anno 2023 nu ook niet bepaald de gold standard.
Connor @Tricolores6 maart 2023 10:33
CSGO performance op Intel ARC is volgens mij gefixt.
https://videocardz.com/ne...sgo-now-up-to-1-8x-faster

DX12 is niet altijd beter. Zeker niet als ze een DX12 wrapper om DX11 heen gebruiken. Kijk maar naar laatste update voor The Witcher 3.

*ik heb er rap wrapper van gemaakt.

[Reactie gewijzigd door Connor op 24 juli 2024 23:26]

JackJack @Connor6 maart 2023 10:56
Ja, ze kunnen de volgende keer beter gewoon een engineer inhuren.
Rappers weten over het algemeen niet zoveel van DX :+
goldk @JackJack6 maart 2023 12:06
/offtopic
Wellicht deze rapper (weird al) wel.
https://www.youtube.com/watch?v=N9qYF9DZPdw
Ludwig005 @Byron0106 maart 2023 16:33
Misschien leren om multithreading te gebruiken i.p.v te hameren op een enkele thread.
Sluuut @Sinester6 maart 2023 09:16
Misschien doelt hij erop dat je op een systeem wat al 300FPS haalt met bepaalde instellingen nog rond de 400 of zelfs wel 500FPS kunt uitkomen. Maar de engine ondersteund dat niet "standaard", je moet dit zelf tweaken door de config files aan te passen.
Verwijderd @Sinester6 maart 2023 09:23
Dat is zeer veranderlijk, ik duik soms tot "maar" 200fps in ancient in competitive en dat met een 5900x als cpu, die voor de nieuwste gen een van de snelste cpu's was voor die game. Zeker, in oudere maps en als je in een hoekje naar de grond kijkt tik je 600+ aan, maar daar heb je op de spannende momenten niks aan.

De game is echter niet per se engine gelimiteerd in de zin dat er een soort ondoorbreekbare grens is, want elke nieuwe generatie cpu's legt de lat toch weer hoger. Een goede implementatie van nieuwere grafische API's kan hier toch verschil maken door meer asynchrone code en ik ben dat betreft heel benieuwd wat ze presteren.
Meemzeh @Verwijderd6 maart 2023 09:54
Klopt. Ancient is geen fijne map, iedereen heeft daar last. Vooral in CT-spawn. Je ziet ook op Twitch streams dat streamers framedrops hebben in CT-spawn. Daar staat Ancient bekend om.
Sjekster @Sinester6 maart 2023 09:34
Tja, dat ligt wellicht meer aan de leeftijd van het spel, dan de optimalisatie. Het is inmiddels meer dan 10 jaar oud volgens mij :). En bij release was het al niet een van de meest veeleisende games volgens mij.
Tricolores @Sjekster6 maart 2023 09:55
11 jaar oud inderdaad en de Source-engine dateert eigenlijk van 2004.
func_init 6 maart 2023 09:12
Ik hoop dat ze het weer mogelijk maken om tegen je tegenstanders te praten voor, halverwege en na de match.
Hopelijk dan ook optioneel, dat het aan kan maar niet hoeft voor zij die dat niet willen.
Parsec @func_init6 maart 2023 10:44
Hoop het niet eerlijk gezegd. De mm community is zo toxic geworden sinds de game ftp is geworden. Elke keer probeer ik het weer, maar het beste blijft toch premade csgo.
Joao @Parsec6 maart 2023 11:10
Ik heb hier niet echt last van... Wellicht heb je nog een lage MM trust factor?
func_init @Parsec6 maart 2023 15:05
Daarom ook optioneel, misschien zelfs wel standaard uit. Zelf ben ik global elite en 8 op de 10 keer is zowel mijn team als het andere team vrij sportief, zeggen ook "nice shot" of "well played" tegen de andere spelers op de server.

[Reactie gewijzigd door func_init op 24 juli 2024 23:26]

Crp 6 maart 2023 08:26
Het is goed dat het naast CS:GO gaat bestaan en (nog) geen vervanger er van word. CS:Source was toen ook geen success.
Sinester @Crp6 maart 2023 09:13
Opvolgers in competitive games zijn altijd lastig.. de harde kern wil nooit overstappen, hoe goed de opvolger ook is, voor die mensen is het spel bijna een religie en die mag niet aangepast worden..

Ik was toen der tijd geen harde kern speler en vond CS: Source in alles een verbetering en snapte niet dat mensen nog steeds de oude bleven spelen.
Crp @Sinester6 maart 2023 11:24
Ik was toen der tijd geen harde kern speler en vond CS: Source in alles een verbetering
Dat is ook gelijk het antwoord op je vraag. De overstap voor een harde kern 1.6 speler, was het een compleet andere game. Source voelde gewoon heel sloom aan, en kwam niet in de buurt van 1.6 wat het wel moest worden.
Met CS:GO hebben ze dit wel goed overgenomen, het voelde iets anders maar wel goed en dichtbij wat dus veel 1.6 spelers verwachtte.
Sinester @Crp6 maart 2023 12:57
Ook met CS:GO waren er volgens mij nog horde mensen die het verschrikkelijk vonden en zweerde bij 1.6
Echter is er na een tijd altijd wel een moment dat die mensen of moeten overstappen of moeten stoppen

En jaren later hoor je er niks meer van, volgens mij gewoon een kwestie van wennen en aanpassen
CerandoX.nl 6 maart 2023 08:17
Leuk! Ben benieuwd.
danoam 6 maart 2023 08:19
DX12 of Vulkan? :D
pixelplus 6 maart 2023 11:31
Ik denk dat mensen hun verwachtingen een klein beetje moeten managen, hoogstwaarschijnlijk is dit enkel een port naar Source 2. En als het een goede port is, wat zal blijken in de bèta, zal er in eerste instantie waarschijnlijk niet zo veel veranderen. In de toekomst moet Source 2 het met betere tooling makkelijker maken voor de community om content te creëren voor o.a. de workshop; nieuwe maps, skins etc. Én fancy graphics, natuurlijk.
Jelle Brolnir @pixelplus6 maart 2023 16:34
Ik vind 128 tick en betere matchmaking anders echt geweldig. Graphics zullen mij een worst zijn ^^
Apache 6 maart 2023 14:15
Team fortress krijgt ook een update naar source 2, maar later dit jaar (https://www.engadget.com/...fortress-2-215126029.html).
hiimaer 6 maart 2023 08:34
Dit is toch een partij ruk.. ik ben letterlijk 2 maanden geleden gestopt na 12 jaar CSGO. Nu ik dit lees wil je t toch even gaan proeven hoe CS2 bevalt haha.

Iemand red mij en koop mijn game pc over zodat ik niet weer verslaafd raakt haha! Zie advertentie 😜
Yzord @hiimaer6 maart 2023 08:47
Waarom dit naar ongewenst gemod wordt is mij een raadsel. Er zijn idd veel mensen die echt verslaafd zijn aan CS:GO en niks anders doen de hele dag. Dan kan een artikel als deze een trigger zijn ja als je eindelijk had besloten je AK op te bergen.
fapkonijntje @Yzord6 maart 2023 09:09
Jij leest altijd maar alleen de eerst alinea van een reactie?

Ik denk dat de -1 namelijk vooral komt door het schaamteloos pluggen van een V&A advertentie via dit stukje;
Iemand red mij en koop mijn game pc over zodat ik niet weer verslaafd raakt haha! Zie advertentie😜
k995 @Yzord6 maart 2023 09:05
Wat ik zo raar vind, altijd maar dezelfde beperkte maps en dezelfde doort van gameplay.
Veel liever pubg dat zowat ene unieke situatie elke keer ervan maakt.
Tricolores @k9956 maart 2023 09:07
Het is maar hoe je het bekijkt, zeker? Ik vind elke game opnieuw anders met zijn unieke situaties. Zie het als een voetbalwedstrijd, die is toch ook nooit hetzelfde ondanks dat het opzet nooit wijzigt?
k995 @Tricolores6 maart 2023 09:11
Tja voetbal varieert toch veel meer, het is niet alsof er 1 speler een hoek een halve wedstrijd houdt zonder bijna te bewegen.
Aiii @k9956 maart 2023 09:08
Mensen die aan atletiek doen rennen ook makkelijk hun halve leven iedere dag hetzelfde rondje. De uitdaging zit hem dan ook in het perfectioneren van een vaardigheid, en niet in de variatie van de activiteit.
k995 @Aiii6 maart 2023 09:10
Dat is dan het verschil zeker, ik game als ontspanning niet als "iets wat perfect moet zijn" :-)
Jelle Brolnir @k9956 maart 2023 16:31
Steeds dezelfde map maar triljoen angles die men kan houden en dingen die tegenspelers kunnen doen.

Je kan het niet vergelijken maar ik vind cs uitdagender en leuker dan pubg. Kwestie van smaak.

[Reactie gewijzigd door Jelle Brolnir op 24 juli 2024 23:26]

k995 @Jelle Brolnir6 maart 2023 18:00
die angels zien me er nogal veel hetzelfde uit.
Jelle Brolnir @k9956 maart 2023 19:35
:/
k995 @Jelle Brolnir6 maart 2023 19:56
Toch waar? als ik nog eens een CS wedstrijd zie is dat altijd rushen naar dezelfde plaatsen.
Sluuut @Yzord6 maart 2023 09:19
Verkapte verkoop vermoed ik.
JDx @Sluuut6 maart 2023 09:41
One or more players users that you recently reported were convicted and permanently banned from official CS:GO Tweakers servers. Thank you for helping the CS:GO Tweakers community
bones 6 maart 2023 08:41
Dota 2 reborn bestaat toch niet? Het was een beta maar dota 2 heeft zijn baam behouden.
Tricolores @bones6 maart 2023 08:54
Klopt, Reborn was de beta versie op de nieuwe engine. Eens het goed genoeg bevonden werd, werd het één geheel. Met CSGO is dat ook de bedoeling, eerst een afzonderlijke beta die effectief CSGO wordt eens goed genoeg bevonden.
K0L3N @bones6 maart 2023 09:30
Nee, toen ze Dota 2 beta van source 1 naar source 2 enginge hebben geupgrade heeft het een paar maanden als beta gedraaid onder de naam dota reborn, totdat ze zeker wisten dat ze alle obvious bugs gevonden hadden, daarna is het pas live gegaan. Ging volgens mij wel vrij snel.

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