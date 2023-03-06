'Counter-Strike in Source 2-engine komt binnen maand uit als bèta'

'Counter-Strike 2', vermoedelijk in de vorm van CS:GO met een engine-upgrade, is in de maak en binnen een maand komt er een bètatest. Dat zeggen in ieder geval bronnen van gamejournalist Richard Lewis, maar in een recente Nvidia-driver zitten ook verwijzingen naar de game.

De bronnen van Lewis, die lezers kunnen kennen van Dexerto, hebben 'kennis van de ontwikkeling van de game' en stellen dat de game met de werktitel Counter-Strike 2 al een tijd in de maak is en dat de bèta in maart of anders uiterlijk op de eerste dag van april start. Het werk aan CS2 zou ook de reden zijn waarom bepaalde bugs in Counter-Strike: Global Offensive langer dan gebruikelijk blijven liggen.

Een grote verandering ten opzichte van CS:GO zou het gebruik van Source Engine 2 zijn. Vanzelfsprekend moet dit gepaard gaan met een grafische upgrade. Een voorbeeld van een game die op Source 2 draait, naast Dota 2, is Half-Life: Alyx.

Naast de upgrade naar een recentere engine verandert er vermoedelijk niet zoveel. Het stuk noemt de game ook 'een nieuwe versie van CS:GO'. Daar valt ook wat voor te zeggen: de huidige Counter-Strike heeft een grote spelersgemeenschap, van zowel casual spelers als competitieve professionals. Dat houdt weer verband met de enorme economie van skins en het toernooicircuit rond het spel. Door CS2 zeer sterk te laten lijken op CS:GO, wordt een problematische splitsing van die gemeenschap voorkomen.

Lewis' bronnen weten verder te melden dat de tickrate van officiële servers van 64 naar 128 gaat. Dat zou de game wat dat betreft op hetzelfde niveau brengen als concurrent Valorant. Het was niet zeker of dit op tijd zou lukken voor de bèta, zeggen de bronnen. Daarnaast zal de game een verbeterd matchmakingsysteem hebben, zodat spelers niet meer naar diensten van derden hoeven te gaan om gekoppeld te worden aan spelers van ongeveer hetzelfde niveau.

Of CS2 dan uiteindelijk CS:GO gaat vervangen, had Lewis nog geen antwoord. Counter-Strike bestaat nog altijd naast CS:GO, maar bij Dota 2 ging dat anders, toen die naar Source 2 overging. Toen bleef het origineel bestaan als Dota 2, totdat besloten werd dat de nieuwe game, Dota 2 Reborn, voldoende beter was dan het origineel, waarna de vervanging plaatsvond.

Aanleiding voor het draaien van de geruchtenmolen is dat Valve-liefhebbers verwijzingen vond naar de game in een Nvidia-driver. De drivers bevatten specifieke profielen voor CS2. Daarin kunnen geoptimaliseerde instellingen zitten. Via Nvidia GeForce NOW zijn al eerder veel onaangekondigde titels uitgelekt.