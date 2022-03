Valve stopt Prime Status CS:GO achter betaalmuur en komt met unranked-mode

Valve gaat de Prime Status in Counter-Strike: Global Offensive voortaan verkopen voor een bedrag van 12,75 euro. Spelers met die status hebben onder andere hun eigen matchmakingpoule. Ook zijn extra's als xp, ranks, skill groups en item drops nu exclusief voor Prime.

Spelers van de gratis versie van CS:GO kunnen nog wel iedere spelmodus spelen, op communityservers spelen en workshop-maps benutten. Daarnaast komt er een nieuwe Unranked-modus, waarin spelers van de gratis variant altijd zitten en waar Prime Status-spelers voor kunnen kiezen om in te spelen. Als die laatste groep dat doet, wordt hun skill group niet meegenomen in de matchmaking, noch beïnvloed door het spelverloop, maar Valve stelt dat er nog steeds sprake is van skill-based matchmaking.

Valve lichtte in een blogpost toe waarom het de wijziging doorvoert. "CS:GO werd meer dan twee jaar geleden free-to-play en de game doet het nog steeds heel goed. We zien de hele tijd nieuwe spelers CS:GO binnenkomen en het is onverminderd belangrijk dat iedereen de game gratis kan oppikken en spelen. Naast alle spelmodi die we gratis beschikbaar hebben gesteld, hadden nieuwe spelers toegang tot drops, ranks, skill groups en een gratis upgradepad naar Prime-matchmaking. Helaas zijn die gratis zaken in de loop der tijd een stimulans geworden voor malafide partijen om de ervaring van zowel nieuwe als bestaande spelers te schaden."

Op de CS:GO-subreddit wordt positief gereageerd op de wijziging. De komst van unranked matchmaking is welkom omdat het de druk van een ranked-modus weghaalt en de monetaire kosten voor alle progressie-elementen moeten een goede barrière vormen voor valsspelers; voorheen konden ze gewoon een nieuw account aanmaken als ze een ban kregen voor valsspelen. Ook een account kopen dat de nodige progressie voor Prime Status al heeft gehaald, was een optie.