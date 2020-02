CS:GO krijgt binnenkort auto-mute-systeem voor overlastgevende spelers

Counter-Strike: Global Offensive krijgt binnenkort een nieuwe functie om overlast van andere spelers te beperken. Als een speler te veel reports krijgt, dan wordt hij op een gegeven moment automatisch voor iedereen 'gemute'. Spelers kunnen de overtreder nog wel 'ontmuten'.

Volgens de officiele blogpost is de voorwaarde dat spelers 'significant meer reports krijgen dan andere spelers', waarna ze eerst gewaarschuwd worden. Daarna, als de reports blijven binnenkomen, gaat de auto-mute in. Deze geldt totdat de speler 'genoeg xp' heeft verdiend om de straf weg te halen. Hoe hoog die xp-drempel is, wordt niet gemeld.

Misbruik van dit systeem wil Valve tegengaan door een weging aan reports te hangen. Een report weegt zwaarder als de speler de game vaker speelt en als hij minder vaak een report inzendt.

Spelers kunnen iemand die over de schreef is gegaan nog wel uit eigen beweging ontmuten, net als dat ze de vrijheid hebben om iedere speler die ze willen te muten, zowel in voice als in tekst. Counter-Strike: Global Offensive heeft de mogelijkheid om een speler te reporten zonder de game te verlaten, in het scorebord.

De game heeft recentelijk ook zijn eigen record voor meeste gelijktijdige spelers verbroken. Het originele record was zo'n 850.500, in 2016. Op zaterdag piekte de game rond de 874.000. Men vermoedt dat dat te danken is aan de groeiende populariteit van CS:GO in China, het feit dat de game is overgestapt op een free-to-play-model en de introductie van de eerste battle pass.