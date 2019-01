'Valve deed in december recordaantal spelers in de ban met anticheatsoftware'

In december heeft Valve met de Valve Anti Cheat-software, oftewel VAC, een recordaantal spelers van diverse gameservers gebannen. Via de software zijn ongeveer 600.000 spelers geblokkeerd. Het is niet bekend hoeveel van die bans permanent zijn.

Twitter-gebruiker Nors3, deelde een grafiek die de piek laat zien. Hij claimt dat de VAC in december vijf keer op grote schaal actief is geweest en dat Counter Strike-Global Offensive-spelers het grootste deel van de bans hebben gekregen. Over de aanleiding van de bans kan hij echter niets zeggen.

PCGamesN meldt dat Nors3's grafiek overeenkomt met de grafiek op SteamDB. Het aantal bans daarin staat echter iets hoger, met een verschil van ongeveer 2.100 bans. PCGamesN speculeert dat de toename in bans te maken heeft met de toevoeging van de battle royale-modus aan CS:GO en het feit dat het spel sinds begin december grotendeels gratis is. In die maand kwamen er twintig miljoen nieuwe spelers bij.