Valve gaat machinelearning inzetten voor betere gamesuggesties op Steam

Valve laat in een blogpost weten dat het in 2019 op gameplatform Steam gebruik gaat maken van machinelearning. Daarmee wil het bedrijf de gamesuggesties verbeteren die het platform aan gebruikers voorschotelt.

Valve spreekt van 'Store Discoverability' en omschrijft dit als een nieuwe engine voor het doen van aanbevelingen. Het doel is dat Steam-gebruikers hiermee beter worden gekoppeld aan games op basis van hun voorkeuren.

Verder gaat Valve de gamebibliotheek in de Steam-client aanpassen, waarbij wat interface en functionaliteiten betreft wordt aangesloten bij de in juli vorig jaar uitgebrachte Steam-chat. Deze chatfunctie krijgt een nieuwe app en het evenementensysteem wordt verbeterd.

Het bedrijf achter Steam laat ook weten dat het Trusted Matchmaking-systeem van Counter-Strike: Global Offensive een upgrade krijgt en beschikbaar komt voor alle games op Steam. Dit betekent volgens Valve dat spelers meer informatie tot hun beschikking krijgen om te bepalen of een speler een cheater is of niet.

Valve maakte ook enkele statistieken bekend. Zo had het platform op basis van data uit 2018 dagelijks 47 miljoen gebruikers en per maand gemiddeld 90 miljoen actieve gebruikers. In 2019 zullen die aantallen vermoedelijk nog wel verder stijgen, mede doordat Valve samenwerkt met Perfect World om Steam in China uit te brengen. Daarover zal Valve in de komende maanden meer bekendmaken.