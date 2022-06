Valve maakt bètaversie van Steam China beschikbaar met 41 spellen

Valve heeft een bètaversie van Steam China online gezet met spellen die door de Chinese overheid zijn goedgekeurd. Het gaat om 41 spellen, zoals Dota 2 en Counter-Strike: Global Offensive. Tot nu toe gebruikten Chinese spelers de wereldwijde variant, wat eigenlijk niet mocht.

Steam China heeft een eigen webpagina en lijkt qua opmaak veel op de wereldwijde versie. De Chinese variant mist wel wat functionaliteit, zoals de Community-pagina. Ook heeft Steam China nu maar een beperkt aantal spellen en andere software, zoals Wallpaper Engine en Dyson Sphere Program. Er komen in ieder geval nog zes spellen aan. Valve heeft voor Steam China gewerkt met het Chinese bedrijf Perfect World.

IGN meldt dat gebruikers met zowel een bestaand Steam Global-account kunnen inloggen, als een nieuw account kunnen aanmaken. Wanneer spelers zo'n bestaand account gebruiken, krijgen zij al eerder aangeschafte spellen in hun bibliotheek te zien. Deze spellen moeten dan wel zijn goedgekeurd door de Chinese overheid.

Analist Daniel Ahmad zegt tegen IGN dat Chinese gebruikers nu geen door de Chinese overheid goedgekeurde spellen meer kunnen spelen in de globale versie van Steam. Spellen als Dota 2 en Counter-Strike: Global Offensive zijn voor Chinese gebruikers dus alleen via Steam China te spelen. In een faq geeft de Chinese Dota 2-site aan dat gebruikers die voor het eerst via Steam China spelen een hun identiteit moeten verifiëren. Op deze manier weet Valve onder meer of de gebruiker minderjarig is en of deze dus onder het anti-verslavingssysteem moet vallen. Minderjarige Dota 2-gebruikers kunnen het spel tussen 22.00 uur en 08.00 uur niet spelen. Dagelijks mogen ze maximaal anderhalf uur spelen, met uitzondering van vakantiedagen, dan mogen ze drie uur spelen.

De komst van Steam China is niet onverwacht; Valve kondigde het platform in 2018 aan. De globale versie van Steam is al onofficieel te gebruiken in China, maar Valve liep hierbij het risico dat China het op elk moment kon blokkeren. In het land moeten spellen namelijk voldoen aan strenge wetgeving, zo mogen er geen gokelementen in de spellen zitten, moeten ze anti-verslavingssystemen hebben en moeten ze zich houden aan de sociale waarden van China. Bepaalde elementen van Steam, zoals de Community, waren al geblokkeerd in China.

Valve zelf zegt daarnaast Steam China te hebben ontwikkeld om de servers dichtbij Chinese gebruikers te kunnen plaatsen. Op die manier moeten de downloadtijden verkort worden. Ook moet het mogelijk zijn om de games te kunnen lokaliseren. Valve zegt dat er geen exclusieve games zullen komen voor Steam China.