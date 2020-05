Valve brengt alpha-versie van Steam met restricties voor Chinese markt uit

Het lijkt erop dat Valve een Chinese variant van Steam heeft uitgebracht als alpha-versie. Steam China heeft enkele aanpassingen ten opzichte van de wereldwijde Steam-versie, zoals een beperking waardoor ogenschijnlijk niet op elk moment van de dag gespeeld kan worden.

De website Win.gg heeft de versie kunnen testen en schrijft dat er een drietal opvallende wijzigingen zijn aangebracht. Allereerst komt er gedurende vijf seconden een verplichte boodschap van de Chinese staat in beeld als een game wordt opgestart. Daarin worden gebruikers onder meer opgeroepen niet te veel te spelen en piraterij bij gaming af te wijzen.

Ten tweede worden accountnamen en -afbeeldingen automatisch vervangen door Steam ID-nummers en standaardafbeeldingen. Tot slot lijkt het erop dat Steam China op bepaalde momenten van de dag games blokkeert, wat onder meer het geval was toen Win.gg Counter-Strike: Global Offensive probeerde op te starten. Op dat moment was het 16:00 uur; in de Chinese tijdzone was het toen 5.00 uur. Of de Steam China-client automatisch uitgaat van een Chinese tijdzone is niet duidelijk.

Valve kondigde twee jaar geleden al aan dat er een Chinese variant van Steam zou komen. Daarvoor werkt het bedrijf samen met het in Shanghai gevestigde Perfect World. Op die manier kan Steam China goedkeuring krijgen van de Chinese overheid. Wanneer Steam China officieel uitkomt, is nog niet bekend. Het kan dat de genoemde wijzigingen eerst door China goedgekeurd moeten worden.