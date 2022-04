Apple verwijdert 39.000 games uit Chinese appstore vanwege regels overheid

Apple heeft 39.000 games uit zijn Chinese App Store verwijderd omdat deze geen licentie hebben om in China verspreid te worden. 31 december was de deadline die Apple had gesteld waarvoor gamemakers een licentie van de overheid moesten aanleveren.

De deadline was aanvankelijk eind juni van dit jaar, maar werd verschoven. Reuters citeert onderzoeksbureau Qimai, dat stelt dat slechts 74 van de top-1500 betaalde games nog op de appwinkel staan. Onder de titels die verwijderd zijn, vallen Assassin's Creed Identity van Ubisoft en NBA 2K20 van 2K Games.

Reuters schrijft dat op Chinese Android-app-platformen al langer streng wordt gehandhaafd als het gaat om licentieregelgeving. Waarom Apple dit moment kiest om in actie te komen, is onduidelijk, maar Reuters heeft Apple om een reactie gevraagd.

In China gelden sinds 2019 extra strenge regels rondom gaming. Jongere gamers mogen niet meer dan anderhalf uur per werkdag gamen en drie uur op een weekenddag. Ook geldt er een 'gaming-avondklok' die van 22 tot 8 uur geldig is. Verder zijn er ook beperkingen op hoeveel jongeren mogen spenderen aan games en ingame-aankopen. De gamebedrijven moeten daarop toezien, anders kunnen ze hun licentie verliezen.