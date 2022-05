Ticketmaster krijgt miljoenenboete voor inloggen op systemen van concurrent

Kaartverkoopplatform Ticketmaster heeft in de VS een boete gekregen van tien miljoen dollar omdat werknemers met gestolen wachtwoorden inlogden op netwerken van de concurrent. Ticketmaster maakt zich daarmee schuldig aan computervredebreuk, stellen aanklagers.

De boete is onderdeel van een schikking die Ticketmaster heeft getroffen met aanklagers in het land. Medewerkers van Ticketmaster gebruikten bemachtigde wachtwoorden om binnen te dringen in de systemen van concurrent Songkick. Dat bedrijf biedt artiesten de mogelijkheid aan om concertkaarten al in een vroeg stadium voorafgaand aan de officiële verkoop te verkopen, en het maakt een app waarmee het verloop van kaartverkoop kan worden bijgehouden.

Een medewerker van Songkick verliet het bedrijf in 2012 en ging een jaar later bij Ticketmaster in dienst. Daarbij nam hij onder andere wachtwoorden voor het Songkick-systeem mee. Volgens de aanklacht zouden medewerkers van Ticketmaster die specifiek hebben gebruikt om grote cliënten van Songkick af te pakken, en om het bedrijf 'dicht te knijpen'. De medewerker gebruikte de inloggegevens die hij nog had tijdens livedemonstraties voor managers, en raadde hen actief aan 'snel screengrabs van het systeem te maken'.

Naast inloggegevens had de werknemer ook nog toegang tot webpagina's waarop Songkick tickets verkocht. Die pagina's waren niet beveiligd met een wachtwoord, maar waren alleen te vinden door wie de url wist. De werknemer wist hoe de url's ervan gegenereerd werden. De werknemer moest die informatie uitleggen aan werknemers van Ticketmaster. Die hielden op die manier de concurrent bijna een jaar lang in de gaten.

De boete is deel van een schikking, en geldt alleen voor de overtreding van het indringen op het computernetwerk van de concurrent. De boete komt in totaal neer op tien miljoen dollar of 8,18 miljoen euro. Ticketmaster moet daarnaast ook een programma opzetten rondom compliance en ethiek om te voorkomen dat het in de toekomst meer computervredebreuk pleegt. Als het dat nog een keer doet kan het alsnog vervolgd worden voor meer overtredingen, waaronder fraude en computercriminaliteit voor financieel gewin.