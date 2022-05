Microsoft: SolarWinds-hackers hadden toegang tot onze broncode

Hackers die onlangs via SolarWinds-software bij grote bedrijven en overheidsinstellingen wisten in te breken hebben ook broncode van Microsoft-producten ingezien. Het bedrijf zegt dat de aanvallers die niet konden aanpassen.

Bij de hack op Microsoft wisten de hackers wel degelijk informatie buit te maken, schrijft het bedrijf in een blogpost. Microsoft was een van de bedrijven die getroffen waren door de supply-chain-aanval op SolarWinds in december. Bij die aanval wist een groep hackers uit vermoedelijk Rusland in te breken bij verschillende Amerikaanse ministeries, overheidsinstellingen en bedrijven. Dat gebeurde door een update voor netwerkmonitoringsoftware Orion te infecteren. Microsoft zei toen al dat de hackers ook de systemen van dat bedrijf waren binnengedrongen, maar dat daarbij geen informatie was gestolen.

Nu zegt Microsoft na meer onderzoek te hebben gedaan dat de hackers toch wel toegang hadden tot bepaalde gegevens. Het gaat onder andere om de broncode van sommige producten, al zegt het bedrijf niet om welke software het gaat. De hackers zouden verschillende interne accounts hebben overgenomen, waarvan er eentje de broncodes heeft opgezocht. Dat account had volgens Microsoft geen permissies om code aan te passen. Microsoft schrijft niet of die code ook geëxporteerd is.

Microsoft gebruikt naar eigen zeggen een innersource-aanpak voor het schrijven van code. Daardoor kunnen volgens het bedrijf alle medewerkers alle code inzien. "Binnen ons threat model gaan we er vanuit dat hackers onze broncode kunnen inzien", schrijft het bedrijf. Microsoft zegt dat klantgegevens niet gestolen zijn en dat er geen SAML-tokens zijn gestolen zoals dat bij sommige andere SolarWinds-slachtoffers wel gebeurde.