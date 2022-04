Ernstige kwetsbaarheid in SolarWinds-tool Orion wordt actief uitgebuit

Het Amerikaanse cybersecuritycentrum CISA waarschuwt gebruikers van SolarWinds-netwerktools voor een ernstige kwetsbaarheid. Naast de CISA zien ook private securitybedrijven dat bedrijven via dat lek actief worden aangevallen.

De waarschuwing komt van het Amerikaanse Cyber Security and Infrastructure Security Agency of CISA. Dat heeft een emergency directive rondom de Orion Network Management Tools uitgebracht. SolarWinds heeft ook zelf een verklaring uitgegeven waarin het waarschuwt voor de kwetsbaarheid. Het gaat specifiek om versies 2019.4 HF 5 tot en met 2020.2.1 van de Orion-software. Dat zijn versies die tussen maart en juni van dit jaar zijn uitgebracht.

De Orion-software kan worden misbruikt om malware in netwerken te verspreiden. Orion is software om netwerktoegang te beheren en wordt voornamelijk gebruikt door bedrijven met grote netwerkinfrastructuren. Beveiligingsbedrijf FireEye heeft de aanvallen geanalyseerd. Dat bedrijf werd onlangs zelf getroffen door een grootschalige hack, waarbij de hackers ook op die manier binnenkwamen. FireEye zegt dat de hackers onopvallend te werk gaan; ze gebruiken relatief weinig malware om door het netwerk te bewegen en doen veel moeite om onopgemerkt te blijven als ze eenmaal ergens zijn binnengedrongen. Volgens FireEye moeten de hackers bij aanvallen veel handmatige acties uitvoeren en gaat er weinig automatisch. Het is niet duidelijk of het einddoel van de aanvallers spionage is of dat ze bijvoorbeeld meer destructieve malware zoals ransomware willen verspreiden.

De kwetsbaarheid zit specifiek in de certificaatcomponent SolarWinds.Orion.Core.BusinessLayer.dll . Daarmee is het mogelijk een onversleutelde verbinding op te zetten naar externe servers. Dat kan volgens FireEye worden gebruikt om bestanden te stelen of juist uit te voeren, maar ook systeeminstellingen te wijzigen of systemen onklaar te maken. Het bedrijf zegt dat malware op het systeem zich voordoet als legitiem netwerkverkeer en dat het eerst detecteert of er antivirussoftware aanwezig is.

De kwetsbaarheid kwam onlangs aan het licht bij beveiligingsonderzoekers nadat verschillende Amerikaanse ministeries en overheidsinstellingen waren getroffen door een hack. Aanvallers wisten in te breken bij onder andere de ministeries van Financiën en Handel. FireEye zegt in zijn rapport dat niet alleen overheden zijn getroffen, maar dat de hackers ook veel bedrijven hebben aangevallen. Die zouden al in de lente van dit jaar zijn geïnfecteerd. FireEye waarschuwt die bedrijven nu.

Zowel FireEye als de Amerikaanse overheid zegt niet expliciet wie er achter de aanvallen zit. Wel zeggen bronnen tegen Reuters dat het zou gaan om Russische staatshackers. Volgens de Washington Post zou het gaan om APT29, een groep die wordt gelinkt aan de Russische buitenlandse inlichtingendienst. In een post op Facebook ontkent de Russische ambassade de aantijgingen.

SolarWinds zegt dat klanten de software zo snel mogelijk moeten updaten naar de recentste versie. In versie 2020.2.1 HF 1 zou de kwetsbaarheid die wordt uitgebuit, niet meer zitten. Wel komt het bedrijf op dinsdag met nog een extra patch, 2020.2.1 HF 2, waarmee extra beveiligingsmaatregelen zijn doorgevoerd en waarbij de kwetsbare componenten worden vervangen. FireEye heeft zelf een gratis detectietoolkit gepubliceerd.