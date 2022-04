Cisco, Belkin, VMware en Intel zijn ook getroffen door SolarWinds-hack

Cisco, Belkin, VMware, Nvidia en Intel zijn ook getroffen door de hack van SolarWinds, zo hebben die bedrijven toegegeven. De bedrijven hebben de hack in onderzoek. Ook het Amerikaanse ministerie van Financiën is getroffen.

De bedrijven zeggen vooralsnog geen aanwijzingen te hebben dat de hack hun producten, diensten of klanten treft, meldt The Wall Street Journal. Cisco zegt de malware te hebben aangetroffen op systemen van medewerkers en in laboratoria. VMware heeft de malware gezien, maar heeft geen aanwijzingen dat die is geëxploiteerd. Nvidia onderzoekt de zaak nog, maar zegt ook geen aanwijzingen te hebben dat de malware is misbruikt. Belkin claimt hetzelfde en zegt de malware te hebben verwijderd.

De malware in de update van Orion SolarWinds kwam ook binnen bij het Amerikaanse ministerie van Financiën, zegt CNN op basis van de verklaring van een politicus die op de hoogte is gesteld. Mailaccounts van medewerkers zouden zijn binnengedrongen via de malware. Dat gebeurde vanaf juli dit jaar.

De SolarWinds-hack kwam vorige week naar buiten. De hack kwam organisaties binnen via een update van de software Orion, een product dat het Amerikaanse SolarWinds levert. Dat achterdeurtje zat in een dll met een signature die rechtstreeks van de Orion-software zelf afkomt, zodat het niet gedetecteerd wordt als malware. Die dll legt een http-verbinding naar een externe command-and-control-server. Die malware doet de eerste twee weken niks, maar opent daarna pas de verbinding.

De aanvallers gebruiken tot voorheen onbekende malware genaamd Teardrop, die een payload binnenhaalt. Die payload is Beacon, een onderdeel van aanvalsimulatiesoftware Cobalt Strike. De aanvallers hebben Beacon aangepast om een brug te openen tussen de c&c-server en de malware zelf.