Enkele honderden Nederlandse bedrijven gebruiken kwetsbare SolarWinds-software

In de Benelux maken nog zeker enkele honderden bedrijven gebruik van kwetsbare versies van SolarWinds Orion-software. Of die bedrijven ook getroffen zijn door de geavanceerde hack van eerder deze week, is niet bekend, zegt de grootste SolarWinds-distributeur van Nederland.

In Nederland en België gebruiken nog 'enige honderden bedrijven' de kwetsbare software van SolarWinds, zegt Donald Bakels van Adfontes tegen Tweakers. Adfontes is de grootste distributeur van SolarWinds-producten in Nederland. Afgelopen maandag werd bekend dat hackers via de netwerkmonitoringtool Orion verschillende Amerikaanse overheidsinstellingen en bedrijven hebben aangevallen. Dat gebeurde door een achterdeur te installeren in versies van de software die tussen maart en juli van dit jaar zijn uitgebracht.

Adfontes heeft volgens Bakels tegen de duizend klanten in Nederland en België. Daarvan draaien naar schatting dus enkele honderden nog de kwetsbare versies van Orion. "Iedereen is wel alert, klanten zijn bezorgd", zegt hij. Sinds maandag komen er veel telefoontjes van bezorgde klanten binnen bij het bedrijf. De recentere versies van de Orion-software zouden de kwetsbaarheid niet meer bevatten en SolarWinds heeft daarnaast dinsdagavond een extra beveiligingspatch uitgebracht die klanten kunnen installeren.

Bakels benadrukt dat het gebruik van de kwetsbare software niet meteen betekent dat de bedrijven ook daadwerkelijk zijn gehackt. "Dat is niet bekend, klanten zijn op dit moment aan het onderzoeken. Ook SolarWinds zelf zoekt dat nog uit."

Om welke bedrijven het precies gaat, is ook niet bekend. Wel zegt Bakels dat SolarWinds-software in de laatste jaren veel populairder is geworden in Nederland. "Je ziet steeds vaker dat grote partijen volledig overstappen op deze software. SolarWinds is populair omdat het voor een hele ict-infrastructuur kan worden opgezet, dus voor zowel het monitoren van servers als databasemanagement. Bovendien is de software heel schaalbaar."

Juist doordat Orion zo allesomvattend is, blijkt het nu een gewild doelwit voor hackers. Wat die precies met de hacks willen, is vooralsnog niet bekend. Volgens bronnen van Reuters gaat het om Russische staatshackers die de netwerken binnendringen om te spioneren.

SolarWinds zegt zelf, op een inmiddels verwijderde pagina, dat onder andere grote telecomproviders, het Amerikaanse leger, universiteiten en het overgrote merendeel van de 500 invloedrijkste bedrijven in Amerika gebruikmaken van de software. In Nederland gaat het niet alleen om grote bedrijven, zegt Bakels, maar ook om kleinere bedrijven. "De software is ook populair in het mkb en zelfs bij eenmanszaken."

Op de website van Adfontes staat dat het SolarWinds-software levert aan verschillende ziekenhuizen en Nederlandse gemeenten, maar ook aan bedrijven zoals ING en Interpolis. Of die specifieke bedrijven van de kwetsbare software gebruik maken, is niet bekend.