Microsoft brengt Surface Duo begin 2021 in Frankrijk, Duitsland en VK uit

Begin 2021 verschijnt Microsofts mobiele Surface Duo-apparaat met twee schermen ook buiten de Verenigde Staten. Het bedrijf meldt dat het de Android-handheld dan in Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk gaat introduceren.

Microsoft meldt niet wanneer de Surface Duo precies in de desbetreffende landen verschijnt. Ook is niet duidelijk of later in 2021 de beschikbaarheid in meer landen, zoals Nederland of België, volgt en wat de prijs in euro's wordt. Het bedrijf belooft begin 2021 meer bekend te maken over de plannen met de Surface Duo.

Het apparaat draait op Android, heeft twee 5,6"-oledschermen en een Snapdragon 855-soc. De schermen hebben oledpanelen met een resolutie van 1800x1350 pixels per stuk. Het gaat niet om een vouwbaar scherm, maar om twee panelen met een scharnier ertussen. Microsoft bracht de Surface Duo op 10 september exclusief in de Verenigde Staten uit voor prijzen vanaf 1399 dollar.

Reviewers waren na de release niet enthousiast en vonden dat het apparaat nog niet geschikt was voor een release. Zo klaagden ze over lag en een gebrek aan high-end eigenschappen, zoals 5G, snel draadloos laden en waterdichtheid. Microsofts doel is dat ontwikkelaars hun apps optimaliseren voor gebruik met twee schermen. Volgens het bedrijf heeft TikTok dat nu gedaan, waardoor gebruikers op de Surface Duo op het ene scherm kunnen scrollen door een gepersonaliseerd aanbod van video's en op het andere hashtags en trends kunnen zien.