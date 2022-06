Microsoft brengt Surface Duo-smartphone op 10 september uit vanaf 1399 dollar

Microsoft brengt zijn Android-smartphone met twee 5,6"-oledschermen en Snapdragon 855-soc op 10 september uit voor een prijs vanaf 1399 dollar. Het toestel verschijnt voorlopig alleen in de Verenigde Staten.

Op zijn Surface IT Pro-blog maakt Microsoft de prijs en verschijningsdatum van de Surface Duo bekend. Het bericht heeft een zakelijke insteek en noemt de beheermogelijkheden die de telefoon zal krijgen. Microsoft noemt een prijs vanaf 1399 dollar. Voor dat geld krijgen kopers een variant met 6GB ram en 128GB flashopslag. Er komt ook een variant met 256GB opslagruimte.

De Surface Duo is uitgerust met de Snapdragon 855-soc van vorig jaar en heeft oledschermen met een resolutie van 1800x1350 pixels per stuk. De telefoon heeft één camera aan de achterkant: een 11-megapixelsensor met een f/2.0-lens. Het toestel heeft twee accu's, goed voor een capaciteit van 3577mAh. Dichtgeklapt heeft de vouwtelefoon afmetingen van 145,2x93,3x9,9mm. Het gewicht is 250 gram.

Eind vorig jaar toonde Microsoft voor het eerste een prototype van de Surface Duo. In de afgelopen dagen verschenen er veel Surface Duo-teasers op sociale media. Microsoft-topman Panos Panay toont woensdag een animatie van het scharnier. Hiroshi Lockheimer, de topman van Android, liet eerder deze week in een foto zien dat hij de Surface Duo in gebruik heeft.

Update 12:16: Microsoft heeft meer details bekendgemaakt, schrijft onder andere Windows Central. Het artikel is hierop aangepast en aangevuld.