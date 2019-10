Microsoft Surface Duo-smartphone krijgt mogelijk Snapdragon 855-opvolger

Microsofts Android-smartphone met twee schermen die volgend jaar uitkomt, zal niet veel afwijken van het getoonde prototype. Dat zegt Microsofts chief product officer Panos Panay. Wel krijgt de Snapdragon 855-soc mogelijk een upgrade.

Panay zegt tegen The Verge dat de hardware niet meer zal veranderen, maar dat de soc misschien nog een upgrade krijgt. In het getoonde prototype zit een Qualcomm Snapdragon 855 van dit jaar, als de Duo eind 2020 uitkomt, is die soc ruim een jaar oud. Het toestel kan volgens de Microsoft-topman nog een upgrade krijgen naar de opvolger van die chip. Waarschijnlijk kondigt Qualcomm de opvolger van de Snapdragon 855 eind dit jaar aan.

Microsoft werkt volgens Panay achter de schermen al drie jaar aan de Surface Duo. De keuze voor Android is gemaakt vanwege de beschikbare apps voor dat platform. Wel wil Microsoft ontwikkelaars aanzetten tot het ontwikkelen en aanpassen van apps voor twee schermen, daarom is de smartphone nu al getoond, terwijl hij pas over ruim een jaar uitkomt.

De Surface Duo werd woensdagavond door Microsoft gepresenteerd. Het is een Android-smartphone die bestaat uit twee schermen met een 360-gradenscharnier. Het apparaat is 4,8mm dik en heeft twee 5,6"-schermen met een 4:3-verhouding. Uitgeklapt staan de schermen gelijk aan een 8,3"-scherm, maar er is wel een duidelijk zichtbare rand in het midden.

Tweakers Update over de nieuwe Surface line-up, waaronder de Surface Duo-smartphone