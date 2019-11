Microsoft stelt release van Surface Earbuds uit naar lente

Microsoft stelt de release van de Surface Earbuds uit tot de lente van volgend jaar. Het bedrijf heeft meer tijd nodig om de laatste hand te leggen aan de draadloze oortjes. Een reden voor de vertraging wordt niet genoemd.

Microsoft kondigde de draadloze Surface-oortjes in oktober aan tijdens een eigen evenement. Ze zouden aanvankelijk aan het eind van dit jaar beschikbaar komen voor 249 dollar, maar het bedrijf heeft de release nu uitgesteld. De oortjes komen nu uit 'in de lente van 2020'. Specifieker wil het bedrijf niet zijn. Chief product officer van Microsoft Panos Panay zegt op Twitter dat het bedrijf meer tijd nodig heeft voor de laatste details. Panay zegt niet wat de exacte reden is dat de oortjes later worden uitgebracht. Het is overigens niet bekend of de oortjes meteen in Nederland te koop komen.

De Surface Earbuds bestaan uit een paar bluetooth-oortjes, die zowel in het grijs als het wit uitkomen. De oortjes hebben ingebouwde microfoons zodat gebruikers ermee kunnen bellen, en een aanraakbesturing met tik- en veeggebaren voor het bedienen van bijvoorbeeld muziek. Opvallend is vooral at de Surface Earbuds onder andere integratie krijgen met Microsoft Office. Gebruikers kunnen zo via de oortjes door de dia's van een PowerPoint-presentatie scrollen, en de oortjes kunnen volgens Microsoft ook realtime captions voorlezen die bij presentaties staan.