Aanvraag toont nieuwe Surface Headphones met bluetooth 5 en langere accuduur

Microsoft zou werken aan een nieuwe versie van de Surface Headphones. De koptelefoon binnen de Surface-lijn zou een langere accuduur hebben als zijn voorganger, en zou sneller zijn door de nieuwste versie van bluetooth.

De opvolger van de bestaande headset werd voor het eerst gespot door 91Mobiles in een listing bij de Bluetooth SIG. Daar is te zien hoe Microsoft een bluetooth-licentie heeft aangevraagd voor een Surface Headphones 2. Die zou onder andere een betere accuduur hebben. Waar de huidige Surface Headphones 18 uur mee kunnen zou de nieuwe hoofdtelefoon 20 uur overleven. In de listing is ook te zien hoe de koptelefoon slechts drie niveau's van ruisonderdrukking krijgt. Dat is een stuk minder dan de huidige versie, die er maar liefst 13 heeft.

In de listing is ook te zien dat de hoofdtelefoon met bluetooth 5.0 wordt geleverd. Het apparaat heeft daarmee ook ondersteuning voor Qualcomms aptX-codec voor een hogere audioresolutie.

Eerder werd ook al een aanvraag bij de Amerikaanse FCC ingediend voor een opvolger van de Surface-hoofdtelefoon. In die aanvraag schreef Microsoft onder andere dat er 'betere ondersteuning voor hoofdbewegingstracking' zou komen. Daarover staat in de Bluetooth SIG-listing niets.

Het is niet bekend wanneer de nieuwe Surface Headphones uitkomen, en of er een Nederlandse release komt. Ook de prijs is nog niet bekend. Mogelijk worden de telefoons tijdens Microsoft Build gepresenteerd. Die ontwikkelaarsconferentie vindt deze maand plaats, maar wel in aangepaste vorm.