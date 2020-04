Gerucht: Microsoft brengt Surface Earbuds begin mei voor 199 euro uit

Microsoft brengt zijn vorig jaar oktober aangekondigde Surface Earbuds naar verluidt op 6 mei uit in diverse Europese landen. Het gerucht meldt niet of Nederland en België bij die landen behoren.

De Surface Earbuds komen op 6 mei in ieder geval in Duitsland en Zwitserland op de markt, meldt WinFuture, dat vaker correct bericht over komende producten. De site noemt een prijs van 199 euro en baseert zich op bronnen binnen de detailhandel. De set oortjes zouden tegelijkertijd met nieuwe Surface-tablets verschijnen.

Microsoft kondigde de Surface Earbuds vorig jaar oktober aan en sprak toen van een releasedatum voor het einde van 2019. In november vorig jaar stelde het bedrijf de introductie echter uit tot de lente. Microsoft kondigde de Earbuds tegelijk met de Surface Pro X, Surface Pro 7 en de Neo en Duo aan. In het Nederlandstalige persbericht noemde het bedrijf de Surface Earbuds wel, maar zonder releasedatum of prijs.

Het gaat om bluetoothoortjes met twee microfoons voor bediening van Office, dicteren van mail en andere spraakopdrachten. Ook is er aanraakbesturing met tik- en veeggebaren voor het bedienen van bijvoorbeeld muziek. De Earbuds hebben geen actieve noise cancellation.