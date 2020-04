Lonely Mountains: Downhill verschijnt 7 mei voor Nintendo Switch

Lonely Mountains: Downhill komt naar de Nintendo Switch. De mountainbike-arcadegame verscheen eind vorig jaar al voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. De Switch-versie is vanaf 7 mei te koop voor 20 euro.

In de game moeten spelers zo snel mogelijk hun weg naar beneden zien te vinden op de fiets. Daarbij moeten ze obstakels ontwijken door te springen of te slippen. De game bevat verschillende omgevingen, waaronder bossen, nauwe bergpaadjes en wilde rivieren.

Lonely Mountains: Downhill kwam op 23 oktober uit voor de pc en andere consoles. Het spel is ook onderdeel van het Xbox Game Pass-abonnement. De Switch-versie verschijnt digitaal in de Nintendo eShop. Het spel is gemaakt door Megagon Industries uit Duitsland en wordt uitgegeven door het ZweedseThunderful Games.