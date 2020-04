'Nintendo wil productie van Switch dit jaar met 10 procent verhogen'

Nintendo wil de productie van zijn Switch-console verhogen, om aan de vraag te kunnen voldoen. Toeleveranciers hebben daarvoor een opdracht gekregen, meldt de Japanse krant Nikkei. De Switch is momenteel vrijwel niet verkrijgbaar; het Lite-model wel.

Volgens Nikkei verwacht Nintendo dit jaar 10 procent meer exemplaren van de Switch te produceren. Dat getal zou medegedeeld zijn aan toeleveranciers. Het gaat daarbij om een vergelijking met vorig jaar, toen er zo'n 20 miljoen stuks van de console werden gemaakt. De productie zou in dit kwartaal, dat loopt van april tot juni, moeten stijgen.

Voor het opvoeren van de productie is Nintendo afhankelijk van toeleveranciers voor onderdelen. Een woordvoerder van Nintendo zegt tegen Nikkei dat de vooruitzichten onzeker zijn en dat het bedrijf geen uitspraken kan doen over hoeveel Switch-consoles er geleverd kunnen worden.

De Nintendo Switch is al enige tijd moeilijk verkrijgbaar. In Japan stopte Nintendo tijdelijk met leveringen. Ook in de Pricewatch is te zien dat de Switch in Nederlandse en Belgische winkels nergens op voorraad is. De goedkopere Switch Lite is wel vanuit voorraad te koop bij veel winkels.

Door de maatregelen rondom het coronavirus besteden mensen wereldwijd meer thuis en daardoor wordt er ook meer tijd besteed aan gaming. Ook de release van Animal Crossing: New Horizons resulteerde in een groeiende verkoop van Switch-consoles. In Japan zijn er drie weken na de release drie miljoen exemplaren van die game verkocht. Wereldwijde cijfers zijn niet bekendgemaakt.

Vanwege de schaarste van de Switch zijn er ook handelaren die de consoles bij winkels opkopen met geautomatiseerde bots, schreef Motherboard afgelopen weekend. Via sites als Amazon en eBay wordt de Switch voor hoge prijzen nog aangeboden.