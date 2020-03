'Nintendo bundelt Switch-remasters van Super Mario 64, Sunshine en Galaxy'

Nintendo zou van plan zijn om een bundel uit te brengen met remasters van Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy. Intern zou de collectie bekend staan onder de naam Super Mario All-Stars 2.

De bundel wordt genoemd door GamesBeat en Eurogamer zegt ook gehoord te hebben over het gebruik van de naam Super Mario All-Stars 2. Het is niet duidelijk of dat ook echt de titel wordt, of dat de naam alleen voor intern gebruik is. Nintedo bracht Super Mario All-Stars in 1993 uit voor de SNES. Dat was een bundel met vier Super Mario-games die eerder voor de NES waren verschenen.

Ook wordt er een nieuwe Paper Mario-game verwacht. GamesBeat zegt dat het spel terugkeert naar de roots. De nieuwe versie zou lijken op de Paper Mario-games die voor de Nintendo 64 en Gamecube verschenen. Nintendo zou de games willen aankondigen op een evenement tijdens de E3. Die beurs is afgelast, maar mogelijk kiest Nintendo voor een presentatie online.

Maandag verscheen er al informatie over de komst van remasters van 'vrijwel alle' Super Mario-games. Nintendo zou de spellen dit jaar uit willen brengen voor de Switch vanwege het 35-jarige jubileum van Super Mario Bros. Naast de bundel wordt een Deluxe-versie van Super Mario 3D World verwacht. Andere Super Mario-games zouden los uit kunnen komen of ook in bundels, daarover is nog geen duidelijkheid.