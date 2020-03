Gerucht: remasters van bijna alle Super Mario-games komen naar Nintendo Switch

Nintendo zou van plan zijn om dit jaar remasters van 'bijna alle' Super Mario Bros.-games uit te brengen. Ook zouden er diverse nieuwe Super Mario-games uitkomen. Nintendo zou dit jaar hiervoor aangrijpen vanwege de 35e verjaardag van Super Mario Bros.

Meerdere bronnen zeggen tegen Video Games Chronicle dat Nintendo van plan is om een evenement te organiseren rondom het jubileum. Daar zouden de nieuwe releases van de Super Mario-games voor de Switch aangekondigd worden. Ook zou Nintendo verschillende andere Mario-titels uitbrengen dit jaar, waaronder een nieuwe game in de Paper Mario-serie. Welke andere games er komen, is niet duidelijk.

Nintendo heeft niet inhoudelijk gereageerd op het gerucht, maar Eurogamer bevestigt de bevindingen van VGC grotendeels. Volgens bronnen van die site is in ieder geval Super Mario Galaxy een van de games die naar de Switch komt. Ook zouden er 'een aantal andere' 3d-games uit de Mario-serie naar de Switch komen. Verder meldt Eurogamer dat er een Deluxe-versie van Super Mario 3D World op komst is.

Volgens VGC gaat Nintendo op het evenement ook meer bekendmaken over de samenwerking met Universal. De twee bedrijven werken aan een Super Nintendo World-pretpark en een geanimeerde Super Mario-film. De aankondigingen hadden plaats moeten vinden op een evenement tijdens de E3 in juni, maar die beurs gaat niet door. Wat de nieuwe plannen zijn van Nintendo, is niet bekend. Het bedrijf zou een digitale presentatie kunnen geven.