Modder maakt volledig werkende 'GameCube-Joy-Cons' voor de Nintendo Switch

Een hardwaremodder heeft een set Nintendo Switch Joy-Cons gemaakt van een GameCube-controller. De controllers voelen volgens hem precies aan als een GameCube-controller en hebben alle knoppen en functionaliteiten van Joy-Cons.

Om precies te zijn, gaat het niet om de standaard GameCube-controller, maar om een WaveBird. Dat is Nintendo's officiële, tegenwoordig lichtelijk zeldzame, draadloze GameCube-controller. Deze gebruikte de modder, genaamd Shank Mods, omdat alle onderdelen daar simpelweg beter in passen. Het gebruiksgevoel van een WaveBird is gelijk aan dat van een gewone GameCube-controller.

Er zitten echter enkele verschillen tussen Joy-Cons en GameCube-controllers: Joy-Cons hebben een tweede shoulder button, extra knoppen op de voorkant en een gyroscoop. Shank Mods is er maanden mee bezig geweest, maar heeft uiteindelijk een set GameCube-Joy-Cons weten te maken die exact voelen als een GameCube-controller, maar iedere functionaliteit van Joy-Cons hebben: accu's, hd rumble, amiibo-ondersteuning, clicky sticks en meer.

Shank Mods heeft een zeer uitgebreide build log gemaakt van het hele proces, inclusief een bezoek aan een mede-modder en het opsturen van het project naar een andere modder voor een outsourced-onderdeel. Let wel: hij benadrukt dat dit project moeilijk en duur was en dus niet voor een beginner geschikt is.