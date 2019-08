FCC-afbeelding SNES-controller voor Switch duidt op mogelijke komst SNES-games

Nintendo heeft bij de FCC documenten gedeponeerd die waarschijnlijk wijzen op de komst van een SNES-controller voor de Nintendo Switch. Toen Nintendo een NES-controller voor de Switch uitbracht, volgde daarna de komst van NES-games voor de console.

In het document is de achterkant van een SNES-controller te zien met bijbehorende sticker. Op die sticker staat 'HAC', wat er volgens Eurogamer op wijst dat het een accessoire voor de Nintendo Switch zal zijn. Uit een ander document is op te maken dat de controller draadloos is. Overige documenten binnen de filing zijn momenteel veelal vertrouwelijk en dus niet in te zien.

Abonnees van Nintendo Switch Online hebben de gelegenheid om direct bij Nintendo een stel klassieke NES-controllers te kopen. Ook biedt een abonnement toegang tot 48 NES-games op de Switch, inclusief online en local multiplayer, en een 'terugspoelfunctie'. Het valt al met al te verwachten dat de SNES-controller voor de Switch uitkomt en direct via Nintendo wordt verkocht, en dat SNES-games in de toekomst ook naar het abonnement komen.