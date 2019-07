NES-spellen van Nintendo Switch Online krijgen op 17 juli een terugspoelfunctie

De NES-spellen die deel uitmaken van het Nintendo Switch Online-aanbod, worden op 17 juli uitgebreid met een terugspoelfunctie. Op diezelfde dag worden ook de NES-games Donkey Kong 3 en Wrecking Crew aan de Switch Online-collectie toegevoegd.

Met de Rewind Feature die Nintendo volgende week introduceert, kunnen Switch Online-leden in de klassieke NES-games eenvoudig een stukje terugspoelen. Als de ZL- en ZR-knoppen gelijktijdig worden ingedrukt, verschijnt onder in beeld een tijdlijn met kleine schermafbeeldingen van eerdere scènes uit het spel. Via die tijdlijn kiest de speler zelf hoever hij de game wil terugspoelen.

De terugspoelfunctie biedt onder meer uitkomst als spelers een fout hebben gemaakt of een bepaald deel van het spel opnieuw willen proberen. De Rewind Feature is ook aanwezig in enkele andere retrogames en -consoles van Nintendo, zoals op de Classic Edition van de Super NES.

Op 17 juli, wanneer de terugspoelfunctie beschikbaar komt, krijgen Switch Online-leden ook toegang tot twee 'nieuwe' klassieke 8bit-NES-games: Donkey Kong 3 en Wrecking Crew. In totaal kunnen spelers dan kiezen uit 46 verschillende NES-titels.