Nintendo brengt niet meer iedere maand NES- en SNES-games naar Switch

Nintendo gaat zijn re-releases van Nintendo- en Super Nintendo-games voor de Nintendo Switch niet meer volgens zijn maandelijkse planning uitbrengen. In plaats daarvan komen de games vanaf nu onregelmatig uit.

Nintendo maakte het nieuws bekend in een blogpost. Tot op heden kwamen sinds de introductie van de re-releases iedere maand twee of drie nieuwe spellen in de line-up. Dat ritme is nu van tafel en Nintendo maakt niet duidelijk met wat voor tempo het toekomstige heruitgaves van NES- en SNES-games gaat uitbrengen.

Gamers krijgen toegang tot de re-releases via Nintendo Switch Online, de abonnementsdienst die 19,99 euro per jaar kost. Daarvoor krijgen ze wat de oude games betreft momenteel toegang tot 46 Nintendo-games en 20 Super Nintendo-games. Ook hebben de games extra functionaliteiten, zoals een terugspoelmogelijkheid en online multiplayer. De re-releases vonden ook al plaats op de Nintendo Wii en de Wii U, maar daar werden de games per stuk verkocht.