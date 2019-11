NES-muis heeft klassieke rode knoppen en vierpuntsdruktoets

Van alle iconische computerontwerpen is de NES misschien wel een van de bekendste. Nu is er een muis uitgebracht in precies de matgrijze stijl van het Nintendo Entertainment System, inclusief knalrode, ronde knoppen.

De N30-muis is gemaakt door het bedrijf 8BitDo, dat vooral bekend is van zijn controllers en andere gameaccessoires. Op de plaats van de muisknoppen zitten bij de N30 de twee klassieke rode A- en B-knoppen van de originele NES-controller. Ook de vierpuntsdruktoets is van de partij. Die zit aan de zijkant van de muis en wordt gebruikt om te switchen tussen websites of daarop te scrollen. De muis werkt met een 2,4GHz-dongle en draait op een enkele AA-batterij. De makers zeggen dat je daarmee 100 tot 120 uur kunt spelen. Of dat lekker gaat, is een andere vraag. De muis neemt namelijk niet alleen de knoppen, maar ook het hoekige ontwerp van de NES over. Of hij daardoor lekker in de hand ligt, is daarom te betwijfelen. Wie echter mooi wil hebben, mag best wat pijn lijden.

Overigens is niet alles aan de muis van dezelfde lowtechkwaliteit als de originele NES. Tussen de twee knoppen zit een 3d-aanraakscherm waarmee gebruikers gewoon kunnen scrollen. Wel zo gemakkelijk als je zulk retrospul op een moderne computer gebruikt. De muis kost 25 dollar, maar inclusief verzendkosten naar Nederland komt dat al snel uit op 41 dollar, ofwel zo'n 37 euro.