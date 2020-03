Japanse meubelfabrikant kondigt bed voor gamers aan

Het Japanse gamebedrijf Bauhütte heeft een bed voor gamers aangekondigd. Het meubelstuk bestaat onder andere uit een eenpersoonsbed met meerdere kastjes. Het product gaat zo'n 1050 dollar kosten.

Het Japanse bedrijf maakt meubels die speciaal bedoeld zijn voor gamers. Zo maakt Bauhütte onder andere koffers voor cosplayers, gamingstoelen en bureau's voor gamers. De Japanse meubelbouwer komt nu met een volwaardig gamingbed, schrijft TechPowerUp.

Het product komt eigenlijk neer op een eenpersoonsbed met een aantal kastjes waarmee gamers hun toetsenbord, muis, en versnaperingen altijd binnen handbereik hebben. Daarnaast bevat het bed een soort bureau om bijvoorbeeld schermen en speakers op neer te zetten, en heeft de slaapplaats een houder voor een smartphone. Ook kan het meubelbedrijf extra bijzettafeltjes en een zitzak meeleveren. Die laatste kan op het bed worden geplaatst voor een meer comfortabele houding voor tijdens het gamen.

Er is verder nog weinig bekend over het bed. Wel is de adviesprijs bekend: voor dit gamingbed moet 1050 dollar neergeteld worden, meldt TechPowerUp. Omgerekend en inclusief btw komt dat neer op ongeveer 1142 euro.