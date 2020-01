Atari leent naam aan keten van gamehotels in de VS

De VS krijgt een keten Atari Hotels, waar gasten verschillende games kunnen spelen. Niet alleen oude Atari-games, maar ook nieuwe vr-, en ar-games. Het eerste hotel wordt gebouwd in Phoenix. Zeven andere zijn gepland.

Atari heeft een overeenkomst gesloten met de Amerikaanse GSD Group waardoor die laatste de naam van Atari mag gebruiken voor een serie hotels die de groep in de VS mag neerzetten. In de Atari Hotels kunnen games gespeeld worden 'voor alle leeftijden'. De groep hoopt bovendien gebruik te maken van technieken als virtual reality en augmented reality. De hotels moeten zelfs geschikt zijn voor e-sportsevenementen. Dat zou beteken dat in de hotels niet alleen klassieke games uit het Atari-portfolio kunnen worden gespeeld. Voor het ontwerp van de hotels gaat de GSD Group samenwerken met Napoleon Smith III, die als producer verantwoordelijk was voor de Teenage Mutant Ninja Turtles-film uit 2014.

Het eerste hotel wordt gebouwd in Phoenix. Er zijn plannen voor nog zeven hotels, in Las Vegas, Denver, Chicago, Austin, Seattle, San Francisco en San Jose. Veel is nog onbekend over de hotels. Zo is niet bekend welke games er gespeeld kunnen worden, wat een overnachting gaat kosten en wanneer het hotel in Phoenix opengaat.