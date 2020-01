Animatiefilm Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge komt in het voorjaar uit

Dit voorjaar komt er een animatiefilm van Mortal Kombat uit. Het gaat om een volledige film die te koop zal zijn op blu-ray en dvd en in digitale vorm. De animatiefilm gaat over een gevechtstoernooi tussen de Outworld en Earthrealm.

De animatiefilm lijkt grotendeels geïnspireerd te zijn op de Mortal Kombat-game uit 2011. Op zijn beurt bevatte dat spel weer elementen uit de originele trilogie uit de jaren negentig. Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge bevat een aantal stemacteurs die bekend zijn uit de games. Zo neemt Patrick Seitz de stem van Scorpion voor zijn rekening; hij deed dat ook bij de game uit 2011.

Ook doen een aantal stemacteurs die bekend zijn van Mortal Kombat 11 mee aan de animatiefilm, maar ze spreken andere vechtbazen in. David B. Mitchell, die Geras en Sektor vertolkt in MK11, spreekt voor de film Raiden in. Ike Amadi, in MK11 de stem van Shao Kahn en Cyrax, spreekt voor de komende film de teksten van Jax Briggs in.

Er is nog geen exacte verschijningsdatum voor de Mortal Kombat-animatiefilm bekend. Volgens de trailer zal de film in het voorjaar verschijnen. Er wordt intussen ook door Warner Bros. gewerkt aan een andere Mortal Kombat-film, met echte acteurs. Die film zou in maart 2021 uit moeten komen.