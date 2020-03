Animatiefilm Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge komt uit op 12 april

Warner Bros. Animation brengt de animatiefilm Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge uit op 12 april. Daarbij werkt het samen met NeatherRealm Studios. De releasedatum betreft de digitale versie; twee weken later volgen de fysieke versies.

De filmmakers hebben ook een nieuwe trailer uitgebracht, waarin is te zien dat het draait om een vechttoernooi tussen de Outworld en Earthrealm. De titel van de animatiefilm verwijst naar het duivelse personage Scorpion, waar kijkers meer over te weten zullen komen.

De trailer maakt duidelijk dat er niet op de rem is getrapt bij de manier waarop het geweld wordt getoond. Personages schelden, het bloed vloeit rijkelijk en ook de bekende X-Ray Moves, die in Mortal Kombat uit 2011 zijn geïntroduceerd, maken onderdeel uit van de animatiefilm.

Aan Scorpion’s Revenge doen een aantal stemacteurs mee die bekend zijn van de games. Zo neemt Patrick Seitz de stem van Scorpion voor zijn rekening; hij deed dat ook bij de game uit 2011. Ook Steve Blum is weer van de partij; hij leent zijn stem aan Sub Zero. Verder spreekt Jennifer Carpenter, bekend van Dexter, de teksten van Sonya Blade in en Joel McHales stem zal te horen zijn bij als Johnny Cage praat.

De digitale versies van Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge komen op 12 april beschikbaar. Vervolgens komen op 28 april de fysieke edities uit, waaronder ieen dvd-, een blu-ray- een uhd-blu-ray-versie.