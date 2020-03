The Hitchhiker's Guide to the Galaxy is 42 geworden

Het was zondag 42 jaar geleden dat de BBC de originele uitzending van de radioserie The Hitchhiker's Guide to the Galaxy begon. De schrijver van de serie, Douglas Adams, paste de teksten later aan om ze als boek te bundelen.

The Hitchhiker's Guide to the Galaxy is bekend als boekenreeks en film. Begin jaren tachtig verschenen er ook een tv-serie en een computerspel van, maar de oorsprong ligt bij de radioserie. BBC Radio 4 zond de pilot op 8 maart 1978 uit, daarna volgden nog vijf andere afleveringen in die eerste serie.

Het oorspronkelijke idee was om een komische reeks te maken met de titel The Ends of the Earth, waarbij elke aflevering zou eindigen met het einde van de aarde, telkens op een andere manier. Douglas Adams werd gevraagd als schrijver, omdat hij de BBC-radio vaker van komische teksten voorzag.

Hij paste het idee aan en kwam met het bekende absurdistische verhaal over Arthur Dent, die van zijn vriend te horen krijgt dat de aarde vernietigd wordt door het alienras de Vogons. Die vriend is Ford Prefect, die zelf een alien blijkt te zijn en schrijft voor de kosmische reisgids The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.

In het verhaal speelt het getal 42 een belangrijke rol. Dit zou het antwoord zijn op de ultieme vraag van het leven, het universum en alles. BBC Radio 4 zendt een speciale reeks programma's uit rondom de verjaardag van de eerste uitzending.