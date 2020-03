Nederlandstalige Wikipedia behaalt mijlpaal van twee miljoen artikelen

De Nederlandstalige Wikipedia telt sinds zondag twee miljoen artikelen. Deze mijlpaal werd bereikt met een artikel over een Braziliaans voetbalstadion. De Nederlandstalige Wikipedia begon in 2001; dagelijks komen er ongeveer 150 artikelen bij.

Het tweemiljoenste artikel werd zondagavond om 21:12 uur geschreven, zo meldt Wikimedia. Wikipediaan Daka schreef een stuk over het Estádio Eládio de Barros Carvalho, een multifunctioneel voetbalstadion in de Braziliaanse stad Recife. De Nederlandstalige Wikipedia kreeg in 2019 ongeveer 149 miljoen pageviews per maand.

De Nederlandstalige Wikipedia begon op 19 juni 2001, een half jaar na de Engelstalige versie. De mijlpaal van een half miljoen artikelen werd in 2008 gehaald; drie jaar later was dit verdubbeld. De sterke groei in 2011 was te danken aan enkele zeer actieve vrijwilligers, die voor alle 1,4 miljoen bekende diersoorten een Wikipedia-pagina wilden aanmaken. Dit doel is nog niet behaald, maar ze zijn inmiddels wel over de helft. Bij de vijftiende verjaardag van de Nederlandstalige Wikipedia waren er 1,8 miljoen artikelen getikt.

Met de twee miljoen artikelen is de Nederlandstalige Wikipedia de op vijf na grootste taalversie. Op plek vijf staat de Franstalige versie met bijna 2,2 miljoen artikelen. De grootste versie is nog steeds de Engelstalige; die heeft inmiddels ruim zes miljoen artikelen.