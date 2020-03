Bill Gates toonde eerste Xbox-prototype twintig jaar geleden

Het is dinsdag twintig jaar geleden dat Microsoft bekendmaakte te gaan concurreren met consolebouwers als Sony en Nintendo. Op de Game Developer Conference toonde Bill Gates op 10 maart 2000 een Xbox-prototype in de vorm van een grote x.

De originele Xbox kwam voor het eerst uit in de Verenigde Staten op 15 november 2001, maar ruim anderhalf jaar eerder maakte Microsoft al bekend dat de console er zou komen. Het bedrijf deed dat bij monde van topman Bill Gates op de Game Developer Conference.

Ten tijde van de presentatie was de console nog niet klaar. Bill Gates toonde wel een prototype op het podium, in de vorm van een grote X. Het apparaat had toen nog de naam X-Box. De X is een referentie naar het gebruik van DirectX en de interne codenaam DirectX Box die Microsoft gebruikte. Het prototype staat sinds een aantal jaar in het bezoekerscentrum van Microsoft.

Het Xbox-prototype dat Bill Gates toonde - Foto: Graeme Boyd

Gates maakte op de conferentie details bekend over de specificaties en het besturingssysteem. Zo bleek dat de console zou draaien op een aangepaste Intel Pentium 3 en een door Microsoft en Nvidia ontworpen gpu zou krijgen. De console draaide op een besturingssysteem dat is gebaseerd op de Windows 2000-kernel met DirectX daaraan toegevoegd. De volledige presentatie staat op YouTube.

Nu twintig jaar later staat Microsoft op het punt om zijn vierde generatie Xbox-console uit te brengen. Na de oorspronkelijke Xbox volgden de Xbox 360 en de Xbox One. Van die laatstgenoemde kwam ook de krachtigere One X-variant uit, maar de consoles behoren tot dezelfde generatie. Eind dit jaar komt de Xbox Series X uit, die twee keer zo krachtig is als de One X.

Microsoft was van plan om dit jaar tijdens de Game Developer Conference wederom een presentatie te geven over Xbox, maar omdat de conferentie is afgelast zal dat deze keer via een livestream gebeuren. De presentatie is volgende week woensdag.

