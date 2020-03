Microsoft organiseert volgende week livestream over Xbox Series X en xCloud

Microsoft gaat volgende week woensdagavond Nederlandse tijd in een livestream meer details bekendmaken over zijn Xbox Series X-console. Ook geeft het bedrijf dan nieuwe details over streamingdienst xCloud en DirectX Raytracing.

Microsoft gaat al zijn sessies die gepland stonden voor de afgelaste Game Developer Conference uitzenden via livestreams op Mixer. Het programma daarvan staat nu online. De uitzendingen beginnen al dinsdag 17 maart, dan komen verschillende ontwikkelaars aan bod. Voor woensdag 18 maart staat een sessie van een uur over Xbox Series X en Project xCloud gepland. De stream begint om 19:40 uur Nederlandse tijd.

Na de livestream over de console en de streamingdienst volgt er nog een sessie over nieuwe ontwikkelingen bij DirectX, met onder andere aandacht voor raytracing, mesh shading en meer. Die sessie start om 21:20 uur.

Wat Microsoft gaat vertellen over de nieuwe console en de streamingdienst is nog niet duidelijk. De presentaties zijn bedoeld voor gameontwikkelaars dus het is aannemelijk dat de informatie ook op die doelgroep is gericht. Eind vorige maand gaf Microsoft al de eerste details over de grafische rekenkracht van de nieuwe console; de Xbox Series X is met twaalf teraflops dubbel zo krachtig als de Xbox One X en heeft ruim acht keer zoveel rekenkracht als de originele Xbox One.

Eerder maakte Microsoft bekend dat de Xbox Series X een chip krijgt die AMD Zen 2-cores combineert met een RDNA 2-gpu met hardwarematige raytracing. De console krijgt een hdmi 2.1-aansluiting en ondersteuning voor weergave op 120fps.