Xbox Series X ondersteunt 'audioraytracing' en behoudt savestates bij reboot

De Xbox Series X-console ondersteunt hardwarematige raytracing en dat betekent volgens Microsoft dat 'audioraytracing' mogelijk is. De optie om een game op een willekeurige plek te stoppen om later naadloos verder te kunnen, wordt niet gehinderd door een reboot.

Door de ondersteuning van hardwarematige raytracing zijn niet alleen realistischere verlichting en betere reflecties mogelijk, maar ook ruimtelijke audio via raytracing. Dat laat Jason Ronald, director of program management van Xbox Live, in een podcast weten. Volgens Ronald is het de bedoeling dat de gebruiker hierdoor meer wordt ondergedompeld in de gamewereld, doordat het geluid preciezer in de ruimte wordt geplaatst. In hoeverre dat iets toevoegt ten opzichte van de ondersteuning van de Dolby Atmos-standaard op de Xbox One, is onduidelijk; Ronald gaf geen nadere details.

Ook Larry Hryb, director of programming van Xbox Live, nam deel aan de podcastaflevering en sprak onder meer over de Quick Resume-functie van de console. Dat geeft gamers de mogelijkheid om een gamesessie op een willekeurige plek te beëindigen om op een later tijdstip op dat punt verder te gaan, zonder dat er daarbij laadschermen of wachttijden zijn. Volgens Hryb is deze functie dankzij de custom built-ssd in de XBox Series X voor verschillende games beschikbaar. Spelers kunnen daarmee snel wisselen tussen de sessies van die games. Hryb licht toe dat de optie om snel weer op een punt in een game verder te gaan, ook mogelijk is na een reboot van de console. Dat betekent dat een systeemupdate de voortgang in een spelsessie niet onderbreekt en dat spelers hun console gewoon kunnen uitzetten om op een later tijdstip verder te gaan waar ze gebleven waren.

Onlangs deelde Microsoft enkele nieuwe en al bekende details over de Xbox Series X, waaronder de informatie dat de gpu een rekenkracht van twaalf teraflops heeft. Daarmee is de nieuwe console twee keer zo krachtig als de huidige Xbox One X. De processor wordt een aangepast ontwerp op basis van AMD's Zen 2-cpu-architectuur en de RDNA 2-gpu-architectuur. Verder ondersteunt de console variable rate shading en de zogeheten Smart Delivery-functie, waarmee spelers automatisch de juiste versie van een spel moeten krijgen voor de Xbox-console die ze gebruiken.