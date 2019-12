Nieuwe Xbox-generatie heet Xbox en Series X is de naam van de eerste console

Microsoft heeft de naamgeving van de volgende generatie Xbox-consoles verduidelijkt. De nieuwe consoles krijgen simpelweg de naam Xbox, zonder achtervoegsel voor een generatie zoals '360' en 'One'. De eerste Xbox van de nieuwe generatie krijgt de aanduiding Series X.

Met de versimpelde naamgeving wil Microsoft ruimte overlaten voor 'extra consoles'. Dat zegt een Microsoft-woordvoerder tegen Business Insider. Welke consoles er nog moeten komen, zei de woordvoerder niet. Volgens eerdere geruchten wil Microsoft sowieso twee consoles uitbrengen. De vorige week aangekondigde Series X en een nog onaangekondigde console met een lager geklokte cpu en zonder schijflezer.

Het is niet voor het eerst dat een Xbox-generatie alleen de naam Xbox meekrijgt: de eerste console van het bedrijf heette ook Xbox. In die generatie kwam echter slechts één console uit. In de twee generaties die daarop volgden - de 360- en One-generatie - kwamen wel meerdere consoles uit. Denk aan de Xbox 360 S en de Xbox One X.

Waarschijnlijk zal Microsoft geen nieuwe console uitbrengen die alleen Xbox heet, wel betekent de nieuwe naamgeving dat komende consoles niet per se Xbox Series X hoeven te heten. Ook is niet zeker dat komende modellen de 'Series'-aanduiding gaan dragen. Microsoft heeft niet gezegd hoe de naamgeving verder precies gaat werken.

Microsoft toonde de Series X eind vorige week voor het eerst. Deze console krijgt een vierkant tower-ontwerp, een optische schijflezer en een aangepaste AMD Zen 2-soc met Navi-gpu. De Series X heeft ondersteuning voor framerates van 60fps in combinatie met een 4k-resolutie en krijgt een ssd voor snellere laadtijden. De console komt eind volgend jaar uit voor een nog onbekende prijs.