'Xbox Series X heeft poort om opslaggeheugen uit te breiden met CFexpress-kaart'

Een rechthoekige sleuf op foto's van de Xbox Series X zou bedoeld zijn om het opslaggeheugen uit te breiden met een CFexpress-kaart. Recent kwamen er foto's online die een indruk geven van de aansluitingen die de console wellicht gaat krijgen.

Het betreft een lange, rechthoekige sleuf, waarvan het vermoeden bestond dat deze bedoeld is voor het uitvoeren van diagnostische taken. Brad Sams van Thurrott zegt nu dat die aanname incorrect was. Hij meldt dat die sleuf bedoeld is om de opslag uit te breiden. Hij baseert dat op informatie van bronnen die bekend zouden zijn met de plannen van Microsoft. Sams wijst ook op een eerdere reactie van een gebruiker, waarin de mogelijkheid van het gebruik van CFexpress-kaarten al werd geopperd. Windows Central bevestigt deze lezing en stelt dat Microsoft bezig is met het testen van het gebruik van CFexpress-kaarten.

Dit zou een manier zijn om gebruikers de mogelijkheid te geven wat meer games op het apparaat te installeren. Zeker met de komst van veel meer 4k-games voor de nieuwe generatie consoles en de bijbehorende hoogwaardige textures zal de benodigde opslagruimte alleen maar toenemen. Afhankelijk van de capaciteit van de opslag die standaard in de console komt, en de benodigde opslagruimte voor de geïnstalleerde games, kan het uitbreiden van de opslagruimte niet onbelangrijk zijn voor gebruikers.

Dit uitbreiden van de opslag kan ook al op de Xbox One, maar dat verloopt via de usb-aansluiting en dat betekent automatisch niet al te hoge lees- en schrijfsnelheden. De relatief hoge lees- en schrijfsnelheden van CFexpress-kaarten kunnen eraan bijdragen dat gebruikers bij het uitbreiden van de opslag niet te maken krijgen met een significante teruggang van bijvoorbeeld de laadtijden.

De CompactFlash Association kondigde CFexpress 2.0 op basis van pci-e 3.0 met het nvme 1.3-protocol vorig jaar aan. Er zijn drie verschillende formaten voor de geheugenkaarten: Type A, Type B en Type C en die maken respectievelijk gebruik van een, twee en vier pci-e 3.0-lanes voor theoretische maximale doorvoersnelheden van 1GB/s, 2GB/s en 4GB/s. CFexpress-kaartjes zijn overigens nog wel relatief duur; momenteel zitten exemplaren van 512GB ruim boven de 500 euro.