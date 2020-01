First-party Xbox One Series X-games zijn aanvankelijk backward compatible

De first-party games van Microsoft voor de aankomende Xbox Series X zullen ook compatibel zijn met de bestaande Xbox One. Dat zal 'een jaar, mogelijk twee' zo blijven, laat een Xbox-kopstuk weten in een interview met MCV UK.

"Onze games zullen het eerste jaar, mogelijk twee, op de gehele familie consoles draaien", stelt Matt Booty, hoofd van Microsoft Studios. Dit om gamers het gevoel te geven dat ze door nu nog een Xbox One te kopen een 'goede investering' doen. Desalniettemin zullen nieuwe games wel gebruikmaken van de vernieuwingen en voordelen van de aankomende Series X. Halo Infinite is in ieder geval een aankomende first-party game, alsmede Hellblade II en Grounded. Third-party studios zijn overigens niet verplicht om cross-gen-compatibiliteit in te bouwen.

Microsoft onthulde de Xbox One Series X in december. Het meldt dat de Series X een custom Zen 2-soc zal bevatten en aangenomen wordt dat de console een custom Navi-gpu krijgt. Het bedrijf noemt in ieder geval de ondersteuning van hardware-accelerated-raytracing. De console zal framerates van 60fps in combinatie met een 4k-resolutie ondersteunen. Dit kan eventueel worden opgehoogd naar maximaal 120fps. De Series X heeft ook ondersteuning voor 8k-resoluties en variable refresh rate. De fabrikant bevestigt de aanwezigheid van een ssd die laadtijden 'vrijwel elimineert'. Verder ondersteunt de console variable rate shading, auto low latency mode en dynamic latency input. De Xbox Series X komt eind 2020 uit voor een nog onbekende prijs.