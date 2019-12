Microsoft toont komende Xbox Series X met tower-ontwerp en vernieuwde controller

Microsoft heeft tijdens The Game Awards de volgende Xbox-console getoond. De Xbox Series X krijgt een vierkant tower-ontwerp en bevat een optische schijflezer. De komende console wordt 'backwards compatible met vier Xbox-generaties' en komt eind 2020 uit.

De Xbox Series X wordt de opvolger van de huidige Xbox One. Microsoft onthulde de nieuwe console, die eerder bekendstond onder de codenaam Project Scarlett, tijdens The Game Awards in Los Angeles. De Series X krijgt een opvallend vierkant tower-ontwerp, waar voorgaande consoles vaak een relatief plat settopboxdesign hadden. Aan de bovenkant van de console zitten luchtgaten, waarlangs de warme lucht vermoedelijk wordt afgevoerd.

In de aankondiging wordt ook een nieuwe draadloze controller getoond, waarvan de vorm en afmetingen enigszins zijn aangepast, zodat er volgens Microsoft nog meer mensen gebruik van kunnen maken. De controller heeft nog altijd veel weg van de huidige Xbox One-controller, maar bevat een cirkelvormige d-pad. Deze is afkomstig van de Xbox Elite Series 2 Wireless Controller. Verder krijgt de controller net als bij de PlayStation 4 een deelknop, en is hij compatibel met de Xbox One en Windows 10-pc's. Huidige Xbox One-controllers werken ook op de Series X.

De Xbox Series X

Op de Xbox-website wordt vermeld dat de Xbox Series X backwards compatible is. Het is onduidelijk hoe dit gaat werken, maar Microsoft spreekt van 'duizenden games verspreid over vier [console]generaties'. Vermoedelijk kunnen gebruikers dus ook originele Xbox-games spelen. Die spelcomputer kwam in 2001 uit. De Series X werkt ook met Xbox One-accessoires en de Xbox Game Pass, waarmee spelers voor een vast bedrag per maand toegang krijgen tot vrijwel alle Xbox-exclusives en allerlei andere games.

Microsoft meldt dat de Series X een custom Zen 2-soc zal bevatten en aangenomen wordt dat de console een custom Navi-gpu krijgt. Het bedrijf noemt in ieder geval de ondersteuning van hardware-accelerated-raytracing. De console zal framerates van 120fps in combinatie met een 4k-resolutie ondersteunen en heeft ook de capaciteit voor 8k. De fabrikant bevestigt de aanwezigheid van een ssd die laadtijden 'vrijwel elimineert'. Verder ondersteunt de console variable rate shading, auto low latency mode en dynamic latency input.

Eerder was er het gerucht dat Microsoft volgend jaar met twee verschillende consoles komt: een high-end model en een goedkopere variant. Als dit uitkomt, is de Series X vermoedelijk de duurdere variant, net als de huidige Xbox One X. De goedkopere variant krijgt wellicht geen disklade en een wat teruggeschroefde cpu, al heeft Microsoft hier nog niets over bekendgemaakt.

Tijdens de Game Awards werd ook een game voor de komende Series X getoond. Ontwikkelaar Ninja Theory komt met een vervolg op Hellblade: Senua's Sacrifice. De studio kondigde Senua's Sage: Hellblade II aan in een enigszins choquerende trailer. De vorige Hellblade-game verscheen aanvankelijk alleen op de pc en PS4; pas een jaar later volgde een versie voor de Xbox One. De ontwikkelaar is sinds vorig jaar onderdeel van de Xbox Game Studios, dus vermoedelijk wordt Senua's Sacrifice een exclusieve Xbox-titel. Ook zijn korte beelden van Forza, Halo en een voetbalgame getoond in de aankondigingstrailer.

De Xbox Series X komt eind 2020 uit. Deze releaseperiode werd eerder dit jaar al aangekondigd. De adviesprijs is nog onbekend.