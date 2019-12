Sekiro: Shadows Die Twice wint Game of the Year-titel tijdens Game Awards

Sekiro: Shadows Die Twice is tijdens de Game Awards uitgeroepen tot Game of the Year. De game wint ook de prijs voor beste action/adventure-game. Tijdens het evenement werden meerdere aankondigingen gedaan voor nieuwe games en hardware.

In november werden de nominaties bekendgemaakt. Deze nominaties werden gekozen door een internationale jury bestaande uit deelnemers van tachtig mediapublicaties. Gamers konden stemmen op hun favoriete games. De stemmen van het publiek telden mee voor tien procent.

In totaal waren zes games genomineerd voor de titel Game of the Year. Naast Sekiro kwamen Death Stranding, Control, Resident Evil 2, Super Smash Bros. Ultimate en The Outer Worlds in aanmerking. Sekiro: Shadows Die Twice kwam in maart uit en werd gemaakt door Dark Souls- en Bloodborne-ontwikkelaar From Software. De game is uitgegeven door Activision. Sekiro won ook de titel voor beste action/adventure-game.

De prijs voor beste actiegame ging naar Devil May Cry 5. Control won de titel voor beste art direction terwijl Call of Duty: Modern Warfare met de prijs voor de beste audio naar huis ging. Kojima Productions won met Death Stranding de prijs voor beste soundtrack en beste game direction; een nieuwe prijs voor creatieve innovatie binnen gameontwikkeling. De rol van Mads Mikkelsen in diezelfde game werd beloond met een prijs voor het beste acteerwerk.

Destiny 2 krijgt de prijs voor beste community-support. Nintendo gaat met twee prijzen naar huis: Luigi's Mansion wint beste familiegame en Super Smash Bros. Ultimate is uitgeroepen tot het beste vechtspel. Die game kwam in 2018 al uit, maar was te laat om meegenomen te worden in de nominaties van vorig jaar. De titel voor beste mobiele game gaat naar Call of Duty: Mobile. Apex Legends wint de prijs voor beste multiplayergame.

Indiegame Disco Elysium wint maar liefst vier prijzen: beste rpg, beste indiegame, beste verhaal en beste 'frisse indiegame'. Laatstgenoemde is een prijs voor indie-ontwikkelaars die dit jaar voor het eerst een videogame uitbrachten. Gris wint de prijs voor 'Games for Impact', een award die wordt uitgereikt aan een game met een sociale boodschap.

Fortnite wordt beloond met de titel beste e-sports-game en beste ongoing-game, terwijl het League of Legends-wk de prijs voor beste e-sports-evenement wint. Het LoL-team van G2 wint de titel 'beste e-sports-team'. Danny Zorensen van Astralis is uitgeroepen tot beste coach en de Vlaamse Eefje Depoortere is benoemd tot beste e-sports-host. Shroud ontvangt de prijs voor beste content creator en Fortnite-speler Bugha wint de prijs voor beste e-sports-speler.

Tijdens de Game Awards werden ook meerdere games aangekondigd. Zo toonde Gearbox Publishing een PS5-game. Ook kwam Riot Games met twee nieuwe League of Legends-titels: Conv/rgence is een actie-platformgame en Ruined King wordt een turn-based-rpg in het League of Legends-universum. De studio achter PUBG werkt aan prologue, maar hierover is nog weinig informatie bekend. Nintendo komt met een opvolger van turnbased-rpg Bravely Default en een uitgebreide No More Heroes 3-trailer. Beide games komen in 2020 exclusief uit voor de Nintendo Switch.

Ghost of Tsushima van Sucker Punch krijgt een releaseperiode: de actiegame, die zich afspeelt in het feodale Japan, komt in de zomer van 2020 uit. Microsoft toonde bovendien voor het eerst zijn aankomende console, de Xbox Series X. Voor deze console werd direct een game aangekondigd: Senua's Sage: Hellblade II wordt getoond in een trailer.