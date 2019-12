Functie voor ouderlijk toezicht van iOS 13.3 blijkt eenvoudig te omzeilen

De functie Communicatielimieten, die bij iOS 13.3 onderdeel is van Apples Schermtijd, blijkt makkelijk te omzeilen als contacten niet in iCloud opgeslagen zijn. Apple werkt aan een fix voor de bug.

Communicatielimieten is een van de nieuwe functies van het deze week door Apple vrijgegeven iOS 13.3. Ouders kunnen ermee instellen dat kinderen alleen met goedgekeurde contacten kunnen communiceren via de Telefoon-, FaceTime- of Berichten-app. NBC ontdekte echter dat als contacten niet in iCloud opgeslagen zijn, zoals standaard het geval is, kinderen zonder restrictie nieuwe contacten die willen communiceren kunnen toevoegen.

Zodra een onbekend nummer een bericht stuurt, geeft iOS 13.3 ondanks ingestelde Communicatielimieten de optie om een contact toe te voegen, waarna een kind gewoon via de Telefoon-, FaceTime- of Berichten-app kan communiceren. Bij goed functioneren hadden ouders eerst een pincode moeten invoeren voor het kunnen toevoegen van nieuwe contacten.

Apple bevestigt het probleem en meldt aan een fix te werken. Die zal ergens in een komende software-update beschikbaar komen. Het bedrijf wijst erop dat het probleem zich alleen voordoet bij apparaten die niet, zoals standaard het geval is, geconfigureerd zijn. Daarnaast meldt het Apple dat er een workaround beschikbaar is, waarbij het bedrijf waarschijnlijk op het synchroniseren van de contacten met iCloud doelt.