Apple brengt iOS 13.2.2 uit met fix voor afsluiten van apps op de achtergrond

Apple heeft iOS 13.2.2 en iPadOS‌ 13.2.2 vrijgegeven. De update van het besturingssysteem moet een einde maken aan het probleem waarbij apps die op de achtergrond draaiden, onverwacht afgesloten werden.

De 13.2.2-updates van iOS en iPadOS draaien om bugfixes en dan met name om het probleem met de afsluitende apps. Veel gebruikers klaagden afgelopen periode over dit probleem met het agressieve ram-management bij multitasken. Dit probleem veroorzaakte een herstart van apps op de achtergrond, waardoor gebruikers bijvoorbeeld video's, tabs in browsers en andere openstaande inhoud kwijtraakten.

Bij de iPhone verhelpt de fix verder een probleem waarbij de netwerkverbinding verbroken werd na een gesprek. Daarnaast brengt 13.2.2 verbetering naar het met s/mime versleuteld versturen van berichten via Exchange-accounts: antwoorden konden voorheen onleesbaar aankomen.

De eerste bèta van iOS 13.3 en iPadOS 13.3 is eerder deze week al verschenen voor ontwikkelaars. Die laat gebruikers communicatielimitieten in Schermtijd instellen en biedt een toggle om Animoji- en Memoji-stickers op het emoji-toetsenbord in of uit te schakelen.