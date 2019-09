Apple brengt iOS 13.1.1 uit met fix voor accu- en Siri-problemen

Apple heeft opnieuw een update uitgebracht voor zijn iOS-besturingssysteem. In versie 13.1.1 zijn een aantal problemen gerepareerd, waaronder eentje waarbij de accu sneller dan gebruikelijk leeg liep. Ook zijn problemen met Siri en het terugzetten van een backup gerepareerd.

De update wordt uitgebracht voor zowel iPhones als iPads, zo merkte 9To5Mac op, die tevens de changelog van de nieuwe softwareversie online zette. De software voor iPads heet overigens nu iPadOS. Het versienummer doet vermoeden dat er kleine wijzigingen zijn doorgevoerd, en uit de changelog blijkt dan ook dat het voornamelijk om het repareren van bugs ging.

Een van de problemen in iOS 13.1 was dat bij sommige gebruikers de accu sneller dan gebruikelijk leeg liep. Dat zou in 13.1.1 niet langer het geval moeten zijn. Ook zou een fout waarbij Siri soms de gebruiker niet goed verstaat, moeten zijn verholpen. Daarnaast is een probleem met het terugzetten van een backup uit de software gehaald, en verder nog kleinere problemen met third party-toetsenborden, Safari en Reminders.

Apple bracht iOS 13.1 pas enkele dagen geleden uit, relatief kort na het uitbrengen van versie 13. Het is niet ongebruikelijk dat de fabrikant kort na de release van een nieuwe iOS-versie een paar nieuwe iteraties uitbrengt met reparaties.