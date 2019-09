Baidu begint met testen van zelfrijdende auto's in China

Baidu heeft te kennen gegeven dat het gaat beginnen met het testen van zijn zelfrijdende auto's op de openbare weg. In de Chinese stad Changsha worden de komende tijd 45 auto's van het bedrijf getest, die zijn ontwikkeld in samenwerking met de automaker FAW Group.

Dat meldt de South China Morning Post op basis van uitspraken van de Chinese technologiegigant Baidu. In Changsha, hoofdstad van de provincie Hunan, worden de 45 auto's de komende tijd ingezet als zelfrijdende taxi, genaamd de Apollo Robotaxi, waarbij overigens nog wel een menselijke bestuurder aanwezig is om in te grijpen als dat nodig is.

Vooralsnog blijft het testgebied beperkt tot wegen van gezamenlijk 50 kilometer lang. Als alles goed gaat wordt dat in de komende tijd uitgebreid tot een wegennet van in totaal 84 kilometer lang. De auto die deze stukken weg moet berijden is de Hongqi, gemaakt door het Chinese FAW Group. Baidu claimt dat de auto level 4 autonoom kan rijden, wat nog maar één stapje verwijderd is van volledig autonoom. Daarmee zou de auto dan ook in verreweg de meeste gevallen zelfstandig zijn ritjes af moeten kunnen handelen.

Baidu werkt al geruime tijd aan technologie voor zelfrijdende auto's. Daarvoor werkt het samen met autofabrikanten, waarbij het voornamelijk gaat om Chinese bedrijven. Overigens werkt ook Volvo, dat een Chinees moederbedrijf heeft, samen met Baidu om zelfrijdende auto's te maken die level 4 autonoom kunnen rijden.